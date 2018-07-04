世界盃日本輸球仍清垃圾 陸媒讚：源於文明素養

友善列印
旺報

本屆世界盃的日本和比利時之戰結束後，日本球員清理更衣室；日本球迷清理賽場座位區垃圾，自律的一幕放送到全世界。大陸人民網也十分肯定這種表現，指這種行為「不是製造一種光鮮表像，更多應是源於自身的職業素養與文明素養。」

人民網4日一篇《請從清理好垃圾做起》的文章指出，作為亞洲球隊打進本屆世界盃16強的唯一代表，日本隊在和比利時之戰中的表現不無可圈可點之處。賽後，日本隊球員能夠調整好心態向日本隊球迷誠摯致謝、能夠在無緣晉級後離開更衣室時清理好垃圾，同樣體現了一分與職業素養相匹配的素質。而日本隊球迷在球隊輸球後收拾好心情，把賽場垃圾清理乾淨的行為，同樣贏得不少好評。

文章指出，相較球員在賽場上發揮高水準、取得好成績，球員在賽後清理好自己的更衣室、球迷在賽後清理好自身所在的賽場座位區垃圾，都不是很難做到的事，但是在球隊輸球之後，球員、球迷都還能堅持清理好垃圾，可以為球隊、球迷有加分作用。而一以貫之保持一種清理垃圾的好習慣，也為日本足球塑造了良好的自身形象。

隨手清理好更衣室、球場垃圾，不是一件難事，難的是始終自覺保持這樣一種好習慣。畢竟，世界上那麼多球隊、那麼多球迷隊伍，能夠做到將清理垃圾作為一種習慣的恐怕並不多；而自覺清理垃圾的本身，雖說看似小事，卻也可以從中反襯球隊的職業素養與球迷的文明素養。

(旺報 )

赴法考察 57歲海航董座王健意外… 黃河進入汛期 小浪底防洪預洩

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。