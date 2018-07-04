世界盃日本輸球仍清垃圾 陸媒讚：源於文明素養

2018年07月04日 20:15 旺報 李鋅銅

本屆世界盃的日本和比利時之戰結束後，日本球員清理更衣室；日本球迷清理賽場座位區垃圾，自律的一幕放送到全世界。大陸人民網也十分肯定這種表現，指這種行為「不是製造一種光鮮表像，更多應是源於自身的職業素養與文明素養。」

人民網4日一篇《請從清理好垃圾做起》的文章指出，作為亞洲球隊打進本屆世界盃16強的唯一代表，日本隊在和比利時之戰中的表現不無可圈可點之處。賽後，日本隊球員能夠調整好心態向日本隊球迷誠摯致謝、能夠在無緣晉級後離開更衣室時清理好垃圾，同樣體現了一分與職業素養相匹配的素質。而日本隊球迷在球隊輸球後收拾好心情，把賽場垃圾清理乾淨的行為，同樣贏得不少好評。

文章指出，相較球員在賽場上發揮高水準、取得好成績，球員在賽後清理好自己的更衣室、球迷在賽後清理好自身所在的賽場座位區垃圾，都不是很難做到的事，但是在球隊輸球之後，球員、球迷都還能堅持清理好垃圾，可以為球隊、球迷有加分作用。而一以貫之保持一種清理垃圾的好習慣，也為日本足球塑造了良好的自身形象。

隨手清理好更衣室、球場垃圾，不是一件難事，難的是始終自覺保持這樣一種好習慣。畢竟，世界上那麼多球隊、那麼多球迷隊伍，能夠做到將清理垃圾作為一種習慣的恐怕並不多；而自覺清理垃圾的本身，雖說看似小事，卻也可以從中反襯球隊的職業素養與球迷的文明素養。

(旺報 )