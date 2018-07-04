孤軍奮戰太累了　水保局、藍色東港溪協會提串聯遊程提高觀光效益

2018年07月04日 20:02 中時 謝佳潾

水保局台南分局與藍色東港溪協會舉辦「屏199縣道南島文化暨熱帶生態體驗活動」，盼藉此協助地方社區整合資源、串聯遊程，提高觀光效益。（謝佳潾攝）

水保局台南分局與藍色東港溪協會舉辦「屏199縣道南島文化暨熱帶生態體驗活動」，盼藉此協助地方社區整合資源、串聯遊程，提高觀光效益。（謝佳潾攝）

屏南地區依山傍海，又有原民、閩客等不同族群的文化洗禮，不少鄉鎮陸續發展在地小旅行，但因多數各做各的，成效有限．水保局台南分局與藍色東港溪協會為此特地舉辦「屏199縣道南島文化暨熱帶生態體驗活動」，盼藉此協助他們整合資源、串聯遊程，提高觀光效益。

藍色東港溪協會指出，在與牡丹鄉公所長年合作下發現，多數部落積極推廣在地觀光，但幾乎都孤軍奮戰，如東源、旭海、四林格、高士、大梅等部落的遊程雖都發展不錯，不過因資源未整合，像是有部落有提供夜宿點、有的則無，而很難將遊客留下來。

因此，藍色東港溪協會與牡丹鄉公所極力推動部落觀光資源整合，而今年在水保局台南分局的區域亮點計畫協助下，推廣的範圍更加廣泛，協會期盼整個恆春半島、甚至是屏南地區，都能發展成串聯性遊程。

「串聯首步就從牡丹出發。」藍色東港溪協會說，牡丹5大部落的遊程發展有成，且在公所的引導下有整合雛形，因此特選屏199縣道的南島文化與熱帶生態體驗活動，來為其他社區做遊程串聯示範，2天活動不僅吸引牡丹、車城、枋寮等屏南鄉鎮數個社區前來參訪，連屏北的鹽埔鄉也來摻一腳。

活動中，社區參訪人體驗了傳統獵人文化童玩、夜間生態觀察等，他們都說，原來遊程是可以這樣設計的。

(中時 )