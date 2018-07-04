《摩天大樓》挑戰演員體能極限 昆凌發力撂倒巨石強森

昆凌俐落開槍。（UIP提供）

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巨石強森在《摩天大樓》使出渾身解數拯救困在明珠塔裡的妻小。（UIP提供）
【摩天大樓】幕後花絮-沉默殺手篇-7月12日 驚爆天際

電影《摩天大樓》由好萊塢明星巨石強森（Dwayne Johnson）主演，他不再是戰無不勝的鬥士，飾演全球最高摩天樓「明珠塔」的高階保全人員威爾索耶，原是FBI人質救援隊的領導人，截肢後放下武器多年，他在片中不僅表現出脆弱、強硬和膽怯等多種內心面貌，更為拯救因恐攻困在大樓裡的家人，在高處攀繩索、飛越大樓，巨石強森當時看完劇本就表示：「這會是我演過最要求體能的角色。」

巨石強森在片中和搭擋演員帕布羅薛伯（Pablo Schreiber）飾演的班「相愛相殺」，2人上秒還是好友，下秒就突然翻臉想殺死對方，這場昔日同袍反目成仇戲生猛有力，試片時大受好評，巨石強森也表示：「我很喜歡這一幕，因為現在好萊塢的打鬥場面很多時候都弄得太光鮮亮麗。動作戲比較不切實際。但這一幕直接了當，從頭到尾都很野蠻血腥。」

台灣演員昆凌則一反過往甜美形象，身著黑色皮革裝化身帥氣女殺手，雖是首次搶攻好萊塢大銀幕，但一出場就展現超強氣場，吹個口哨就讓其他殺手們就定位，更俐落拿起手槍與敵方對峙，甚至成功單挑巨石強森撂倒對方，武打動作絲毫不拖泥帶水，巨石強森稱讚：「她是飾演這角色的完美人選。」

巨石強森表示開拍後就感覺到昆凌想「演到最好」的決心，導演勞森馬修托波（Rawson Marshall Thurber）也讚她：「個頭很嬌小，但非常強悍。」她為演出反派的殺氣，忍痛剪掉留了10年的長髮，似乎也演上癮，笑說：「當壞人比當好人有趣！」該片12日上映。

(中時 )

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