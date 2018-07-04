教宗力排眾議！ 《12件收藏》保方尖碑揭血淚史

2018年07月04日 20:06 中時 徐桐炘

現任教宗方濟各最近他的4K新片《教宗與他的12件收藏》首度揭露最鍾愛的藝術品。（海鵬影業提供）

備受愛戴的現任教宗方濟各，最近他的4K新片《教宗與他的12件收藏》首度揭露最鍾愛的藝術品。有趣的是，這12件收藏竟如「耶穌12門徒」一般，當中出現了一個「叛徒」，也就是被教宗方濟各罕見抨擊、具有四千年歷史的古埃及傑作「埃及方尖碑」。由於「方尖碑」乃異教為崇拜太陽神所立，後來更發生基督徒遭屠殺事件，被教宗視為教徒遇害的象徵，讓它矗立在聖彼得廣場上，提醒世人永不遺忘。

導演馬西密（Claudio Rossi Massimi）為拍該片，出動4K超高畫質空拍機、飛上41公尺高空進行拍攝，使觀眾得以最近距離，一覽高聳參天的「方尖碑」，以及雄偉壯闊的「聖彼得廣場」。

這座擁有超過4000年歷史的方尖碑，是由西元前2500年的埃及人所打造，過去原是埃及人奉獻太陽神的獻祭禮，後遭羅馬皇帝搶奪運至羅馬，曾是公開處決基督徒的場所，令後世教徒十分厭惡，如今卻矗立在神聖的聖彼得廣場上，一度受教徒非議、考慮搬遷，但教宗反倒力排眾議，認為不必只為消除「眼中釘」而砸大錢拆除，反而以該碑為誡，提醒世人莫忘慘痛教訓。這座充滿爭議的方尖碑，也在教宗方濟各的力保下免除拆除命運，也成為他12件中最資深的收藏品。

《教宗與他的12件收藏》本周五（7/6）在台上映，台灣天主教主教團秘書長陳科神父，將於周日(7/08)下午於台北真善美戲院作電影映後座談。

(中時 )