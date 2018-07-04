李千娜大尺度全裸演出 遭男星襲胸竟「沒觸感」

2018年07月04日 20:06 中時 洪秀瑛

李千娜和徐鈞浩拍戲過程有不少趣事。（歐銻銻娛樂提供）

李千娜和徐鈞浩劇中有很多情感戲。（歐銻銻娛樂提供）

兩人合作有默契。（歐銻銻娛樂提供）

李千娜日前在花蓮拍攝電視劇《種菜女神》，劇中這個追求星夢的角色有很多突破，她除了第一次大尺度背部全裸，角色為求上位甚至不惜色誘男人。她和飾演盲人歌手的新演員徐鈞浩有對戲，他因看不到又大動作拉扯，好幾次不小心觸碰到李千娜的胸部，他說當下不知道碰到，暗指她胸小，讓李千娜聽了拉高分貝激喊：「你什麼意思啊，不太可能吧。」

李千娜說全裸戲「雖然不是正面，但是…」，聽起來像有點遺憾，她趕緊解釋說雖然是拉背，卻是拍戲以來最大尺度，當時正面做防護措施，下半身穿肉色安全褲，導演清場只留攝影等重要人員。她和徐鈞浩有床戲，要跨坐他身上撫摸、親吻他，會碰到尷尬部位？他回：「我只要戴著特製的隱形眼鏡通常不敢動，因為怕位子會不一樣或身邊有危險物品。」似乎想化解尷尬轉移話題。

對意外襲胸，徐鈞浩坦言事後曾向李千娜道歉，「我不斷說服自己抓到的是手臂、是手臂，她當下也沒發作，可能怕尷尬，她都事後才告訴我剛剛有揮到」，他和她有吻戲、床戲，還說摸到時沒觸感，自嘲要被追殺了，李千娜表情哀怨：「其實傷心的是我，被說沒觸感，也太可悲了吧。」

徐鈞浩說劇中要戴著從國外特製的隱形眼鏡詮釋盲人，最久需戴15個小時，特製的隱形眼鏡因為不透氧，他的眼角膜曾發炎紅腫，樂觀說，幸好特製隱形眼鏡戴上去，眼白比較多就看不到紅腫。李千娜以為徐鈞浩戴上隱形眼鏡就看不到，因此敢在他面前換衣服，但徐鈞浩說戴上鏡片後，仍有模糊影子晃來晃去，李千娜嚇得反問「那天我換衣服沒怎樣吧」，他說「像鬼影」，讓李千娜好無言。

特製隱形眼鏡戴太久會痛到流淚，李千娜好奇問他的哭戲是真哭、假哭？他強調情感是真的，「但有時候只是普通的戲，竟然也淚流不止」，讓他很困擾。他為角色還學了手風琴，上了很多堂課，「手風琴這樂器跟想像得不一樣，同時要管風箱，左右手要管和弦和音階，還要唱歌，我還看不見」，他想做功課，先在網路上找盲人歌手唱歌，「結果一直出現李炳輝」。

真正是歌手出身的李千娜，覺得徐鈞浩的歌喉如何？她說還不錯，至少音準都蠻準，她幫他打78分，評語是？「我覺得他的聲音都很直，如果可以加一點情緒和細膩度會更好」，徐鈞浩說，錄音的時候被老師說怎麼沒有情緒，「他說我真不像演員，因為有些演員唱歌會音樂唱不準，程度亂七八糟，但我相反，我顧好音準，結果沒有情緒，老師說那些都可以在後期幫你做，但可不可以有情緒給我」。

李千娜劇中角色是努力9年都不紅的小咖，她說，在這部沒有放太多出道不紅的情緒，反而是角色和家人之間的糾結，都在吵架和鬥心機比較多，庹宗華、楊潔玫演她爸媽，她每次到花蓮拍戲真的很痛苦，因為她一天到晚都在罵他們，要說「你給我閉嘴」、「我不想看到你」等話，「對2個長輩這樣講話超沒禮貌的，還把媽媽推地上，一喊卡，我就連忙跟潔玫姊說對不起」。

她說私底下情緒比較難平復是因為一直用負面情緒演戲，要回到自己的真實生活比較困難一點，再來是，這個角色必須這樣對待他們，所以和他們演戲時都不能跟他們太好，「我不會把情緒帶回家或發洩在別人身上，只是那個情緒在自己的心裡一直轉著，很不舒服」。

她回憶剛出道那3年，發片期完全沒收入，她的2個小孩念幼稚園，還有房租等開銷，生活非常艱辛，但開心的是，現在生活好多了。她當年拿金馬新人是轉捩點，後來多次入圍金鐘，去年拿迷你劇女配角之後沒漲價，前陣子幫大學生拍畢業製作作品，她為了支持他們也願意拿少少的錢，現在三金只差金曲獎還沒拿到，「我看完金曲獎頒獎典禮，太難了，每個人實力都好強」，她正籌備推出台語專輯做不一樣突破。

(中時 )