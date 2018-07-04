便宜飛美加！加航慶周年 北美來回1萬3770元起

2018年07月04日 20:18 中時 何書青

加拿大航空慶祝開航周年，相繼推出美加全線9折優惠票價、機上台語服務、免費送機服務以及「加拿大航空飛過的天空 就有美景」線上闖關活動，將一口氣送出10張免費來回機票及百萬大獎，今（4日）更宣布加碼回饋台灣旅客的支持，促銷優惠特別延長到31日止，全艙等都適用，北美來回最優惠的票價最低13770元起。

加拿大航空資深商務策略總監劉貴豪說明：「加拿大航空的航空網絡遍及全球六大洲超過220個航點，今年夏天更是將一口氣開啟25個全新的航線，不過目前只在包括桃園機場在內的42個機場設有禮賓專員，以三名台灣禮賓專員服務商務艙貴賓，搭配全台灣唯一日間直飛加拿大的航班時刻表，展現我們對台灣市場的重視。」本月起也將台北直飛溫哥華航線的語言服務，由原先的3名華語空服員，調整為2名華語、1名台語空服員，更為配合這次周年慶推出為期3個月的免費送機服務。

加航不只在產品的優化及服務同步加強，也和各大旅遊業者的合作，讓團體行程更主題化與多元化，例如在周年慶期間到「加拿大航空飛過的天空 就有美景」的活動網站，不只能線上闖關帶走免費的的精采加拿大旅遊行程，也可在好康專區獲得眾多優惠折扣，像是晴天旅遊《冬季加拿大－極光、城堡、黃刀鎮》、百威旅遊《落磯山水9天～雙中段、雙纜車、露易絲湖、惠斯樂、維多利亞》、樂遊人《阿拉斯加公路自駕精華之旅9天7夜》、加航假期《加拿大輕旅行～露易絲湖城堡 OUTET 8天》等行程。

(中時 )