網路漫畫Webtoon紅翻天 《與神同行》作者親分享成功秘技

2018年07月04日 20:24 中時 石欣蒨

《與神同行－神的審判》作者周浩旻為了不讓主題太嚴肅及圍繞宗教，因此採較輕鬆、幽默的手法表達，連畫風也是簡單有趣的手法呈現。（翻攝自LINE WEBTOON）

《與神同行－神的審判》作者周浩旻特地來台參加LINE WEBTOON四週年活動，分享創作心得及經歷。（LINE WEBTOON提供）

漫畫也慢慢步入網路年代，近年在韓國已慢慢掀起網路漫畫Webtoon的熱潮，包括Naver、Daum、Line等都有各自的Webtoon平台，新晉的畫家有機會把自己的漫畫在網路平台上露出，也比過去更容易有出道的機會，同時也為觀眾帶來了多部改篇自Wedtoon的電影及電視劇，像是近日超人氣的韓劇《金秘書為何那樣》、準備8月再創票房新高的《與神同行》等，都是從Webtoon改篇而成。

目前台灣行動漫畫包括有LINE WEBTOON、COMICO等平台，跟過去的黑白風格漫畫不一樣，為了迎合手機行動用戶的觀看，漫畫排列都改為彩色的直列式編排，而LINE WEBTOON目前仍以免費方式觀看，COMICO則採部分收費制，兩者都有分別加入手機的震動、AR等技術，像看恐怖漫畫時的體驗就會更為豐富，這可是傳統漫畫無法比擬的新感受。

而LINE WEBTOON昨（4日）也正式登台4周年，特地在活動上請來了《與神同行－神的審判》的韓國人氣漫畫家周浩旻來台分享，而眾所周知該故事中感人橋段相當多，原來都是從周浩旻在日常與父母、朋友間的對話及場景時，牢記住當中的情感，從而運用到漫畫中的場面，加上故事中提到軍人、都市變更等社會事件，以喚起讀者與作品間的連接與關注，確實以真實的感受去打動讀者的心。

現時在台灣雖然相較改篇成電影或電視劇的漫畫作品並不多，不過LINE WEBTOON創始人兼首席執行長金俊九就鼓勵台灣創作者，目前排行榜中前10大有近一半都是台灣漫畫家的作品，明年將會下更多資源推動台灣作者，希望也能有機會推廣到更多的地方。

而周浩旻也建議一眾創作者，「漫畫家不是要讓作品變成電影等才創作，當有好的作品就要專注、用心去做。」，他也透露未來2集的《與神同行》中，將帶來更多陽間守護神的描述，以及陰間使者過去的故事；而台灣今年目前已有好消息傳出獲2017金漫獎的《用九柑仔店》將拍成電視劇，知名漫畫《北城百畫帖》也將改編成電影，希望台灣的創作者往後能更發光發熱。

(中時 )