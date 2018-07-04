瑞芳鐵道文化夯旅行 明天起免費報名暢遊山河海

2018年07月04日 20:31 中時 張穎齊

猴硐貓村。（張穎齊翻攝）

猴硐運煤橋。（張穎齊翻攝）

瑞芳區長陳奇正與八斗子車站。（張穎齊翻攝）

「瑞芳鐵道文化夯旅行」活動邀請民眾搭乘火車玩遍瑞芳。（張穎齊翻攝）

暑假來了，瑞芳區公所為推廣鐵道文化與觀光旅遊，明（5）日上午9時開始辦理「瑞芳鐵道文化夯旅行」第一波報名。

瑞芳區公所表示，民眾報名可以透過電話傳真與電子郵件方式，7月份活動日期分別為18、23與25日，每梯次60名額共180人次，活動將贈送每位民眾深澳平溪支線一日券，2張40元美食廣場折價券品嚐銅版美食。

此外，每人限報名一梯次，為免民眾報名以後不來參加，這次將每人收取200元保證金，當天報到後立即退還，詳細參加辦法詳公所網站( http://www. ruifang.ntpc.gov.tw/ )，公所歡迎全愛好搭火車旅行走訪老街的大小朋友踴躍報名參加。

瑞芳區長陳奇正表示，活動在上午報到後將從已有100年歷史的「瑞芳火車站」出發，由志工帶領遊客進行瑞芳後站老街深度導覽，再探訪里長與志工們在市民活動中心綠屋頂所種植的可食地景，中午憑折價券到美食廣場肉羹麵、胡椒餅、豆花等特色美食。

陳奇正說，填飽肚子後搭火車前往北台灣擁有無敵魅力海景的「八斗子火車站」，拍照打卡後搭乘原車前往具有礦業歷史文化的「猴硐火車站」，遊客可就近參訪具有53年歷史圓拱造型「運煤橋」，還有由整煤廠倉庫改建，接著鐵道導覽志工會帶領遊客前往貓村，來場與可愛的貓咪來場好久不見的約會。

陳奇正進一步表示，活動在下午3時結束後後，民眾憑深澳平溪線一日券搭乘火車，可再前往十分觀賞十分瀑布、平溪放天燈與菁桐等火車站周邊遊玩，這次沒有報上名民眾可以於7月底留意公所網站與新聞報導，8月份還有3梯次共180個名額，歡迎來到瑞芳體驗火車鐵道小旅行。

(中時 )