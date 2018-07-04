高教警鐘！在台看不到優勢 台大教授為研究出走加拿大

2018年07月04日 20:29 中時電子報 林郁庭

台大副教務長康仕仲決定轉到加拿大的公立大學任職，而說服他點頭赴加的原因，與台灣高教隱憂與近來教授競相出走的原因不謀而合。康仕仲憂心甚至還忡忡地說：「再過五年，臺大的優勢可能就會失守。」

根據英國高等教育調查中心（QS，Quacquarelli Symonds）今年6月公布2019世界大學排名，臺大排名第72，較前一年進步四名。相較台灣只有臺大入列，鄰近的香港就有四家上榜，新加坡也有兩所大學進入百強，其中新加坡國立大學高居第11名，是亞洲最佳名次。

康仕仲在《全球中央》雜誌的專訪中表示，加拿大亞伯達大學機器人團隊能說服他去任教的原因，關鍵就在一次面試過程中的回答，讓他看到未來研究發展的可能性。康仕仲表示，自己曾台大土木系任教，是做機器人研究的，因此需要更大的研究空間。另外，當他也詢問對方有關經費的問題時，沒想到對方回答：「研究經費只有下限卻沒有上限」。

充裕的研究經費讓康仕仲感到振奮，因為他會選擇學術界，就是希望做出對人類有貢獻的事，「我想做的是更創新的研究，現在有個能更好實現夢想的地方，當然想去試一試！」

對於台灣高教的發展，康仕仲認為，「台灣要培育頂尖人才，就必須用制度、環境和尊重來吸引人才，而不是故步自封或想綁住人才」。他點出台灣高教的問題，舉例自己在台大是「一個人做研究」，北京大學卻是「一群人在做研究，且手上的經費和學生都比較多」，如此長期資源不對等的情況之下，康仕仲認為「再過五年，臺大的優勢可能就會失守」。

康仕仲認為，台灣的高教經費是各大學用「競爭的」，為爭取經費搞得大家都很累，他認為應該要增加常態性經費，「否則每年經費不固定，今年有錢請人，明年沒錢就砍人，優秀的人才還會想要待在台灣嗎？」不過，對於學校招生，他認微反而要改成競爭的思維，拋棄一昧的追求「公平」，讓招生擁有更多自由度才能招來更好的學生。

(中時電子報)