好狗命！陸女每月花1／3薪讓寵物吹冷氣引熱議

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旺報
孫曜樟

6 月後，杭州進入夏季高溫期，杭州人的電費月帳單開銷也跟著直線飆升，大陸杭州一名每月薪水只有3千元左右的張姓女子，為讓家中寵物狗在她去上班時不會中暑，竟24小時開著冷氣，致使每個月的電費就花去其1/3的薪水。因此，該不該給寵物吹冷氣現已在大陸網友間引發熱議。

張姓女子是大陸95後的社會新鮮人，每個月薪水約3千元左右，由於獨自在杭州居住，養了一隻貴賓犬作伴，時序過了6月後，杭州進入夏季高溫期，愛狗心切的她，因害怕狗狗在家中暑，就算每天出門上班也會給狗狗開著空調。一個月的電費就高達1千元上下。

她說，杭州太熱了，不開空調根本受不了。人都受不了，狗肯定也受不了。白天狗狗一個人在家也開空調，所以就每天 24 小時開著了。其實，像張小姐這樣的愛狗人士的困擾並非個例，在 高溫天氣要不要給留守在家的寵物開空調一事， 近來已在大陸網友間成為熱議話題。

有網友認為，24 小時開空調給狗吹太浪費，人都沒養得這麼嬌貴。 另一些則認為， 狗狗和貓貓都不需要吹空調，不會熱死的，簡直多此一舉。還有網友支出妙招，推薦了天貓上賣的一系列給狗狗貓貓們降溫的工具，例如寵物空調、寵物風扇、寵物冰袋、寵物水床等。

(旺報 )

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