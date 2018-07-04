退450元禮盒獲表揚 收三萬紅包醫院採購GG了

2018年07月04日 20:55 中時 陳俊雄

台北榮總桃園分院資訊室主任李秉禮及資訊室相關人員，涉嫌在2012年起辦理的多向資訊3C設備招標案時，向業者索取筆記型電腦、iPhone4S手機等產品後，洩漏評選委員名單、投標廠商家數給廠商，或是利用增購項目虛增費用溢撥款項給廠商，新北地檢署4日依貪汙等罪嫌起訴李秉禮等人。

諷刺的是，李秉禮及資訊室副技師姜俊林還曾在2015年間拒絕其他廠商贈送450元禮盒並獲得院方表揚，未料卻是向其他廠商索取更高額的禮品。

檢廉調查，北榮桃園分院資訊室主任李秉禮、資訊室副技師姜俊林、秘書室契約行政人員周子生等人，藉著辦理資訊採購招標案及請領款項，向廠商收取筆記型電腦、行動電話抖物品。

檢廉指出，2012年間，桃園分院辦理「儲存設備（磁碟陣列）採購案」、「TSM備份軟體共同供應契約採購案」等案件時，李秉禮向業者索取一部筆記型電腦、副技師姜俊林索取一支iPhone4S手機。

2015年間北榮桃園分案舉辦「電腦伺服機暨機房維護」勞務採購案，姜俊林、周子生設法讓特定業者獲得優勝廠商並取得以93萬元底價得標，姜俊林、周子生也分獲二部筆記型電腦。

榮總桃園分院2015、2016年二度續辦「電腦伺服機暨機房維護」勞務採購案，姜俊林、周子生又向廠商索取筆電、一萬元百貨公司禮券。

由於與姜俊林合作愉快，陳姓業者自2016年起連續三年在過年前夕，交付給姜俊林2萬元、3萬元、3萬元的紅包，姜在扣除「回包」陳男小孩過年紅包6000元後收下賄款。

另在2017年榮總桃園分院在李秉禮、姜俊林推薦下購買遠端連線設備SSLVPN，但裝設後卻無法通過驗收，由於取回設備再轉賣勢必造成損失，姜俊林以共同供應契約購買二台總價30多萬元的伺服器，再以安裝設定服務費及擴充記憶體名目，溢撥相當SSLVPN設備的9萬6000元給陳姓業者。

新北地檢署4日偵結全案，依貪汙、瀆職等罪嫌起訴李秉禮、姜俊林、周子生及陳姓、潘姓等業者。

(中時 )