太平老冰店「嘉良冰鎮」20多種配料組成千味冰

2018年07月04日 21:12 中時 馮惠宜

紅豆牛奶冰50元；手工熬煮紅豆配搭嚴選的煉乳，帶著甜蜜奶香的綿密紅豆搭剉冰吃愈吃愈涮嘴。（馮惠宜攝）

巧克力牛奶雪花冰65元，牛奶雪花冰淋上巧克力醬和煉乳，濃郁巧克力及煉乳香，是年輕一輩最愛的消暑冰品。（馮惠宜攝）

嘉良冰鎮光是古早味的三種冰就有近30種配料，可以搭配出千種組合冰品。（馮惠宜攝）

因循老爹對料老實在的堅持，嘉良冰鎮第二代黃保瑞、黃芝蓉、黃保勝三兄妹也固守料好實在的經營理念。（馮惠宜攝）

台中太平「嘉良冰鎮」，歷經40年、傳承兩代一直都是太平人呷涼的首選，店裏賣的古早味剉冰，近30種配料讓消費者自由配，光是三種冰就能有千種組合，看似平凡到不行的傳統老冰店，靠著平價、料好實在，累積一拖拉庫的死忠粉絲。

不走文青、花俏路線，「嘉良冰鎮」店面明亮清潔，沒有太多裝飾，其唯一特色就是好吃、不傷荷包，酷熱的夏季甚至有人一早就上門找冰吃；值得一提的是冰的配料有90％都是自己找原料、自己熬煮，無論是芋圓、紅豆、杏仁豆腐、愛玉、仙草、花生、鳳梨、豆花樣樣都是歷經40年顧客挑剔的嘴巴篩選留下的精選好料。

嘉良冰鎮賣剉冰、果汁飲品、豆花三大類產品，二代接手太平路二店再推出年輕人喜好的雪花冰，以牛奶冰磚刨出細綿的冰花微甜帶點牛奶香氣，無需再加糖水，光是淋上紅豆、草莓醬等配料，入口滿是綿綿的消暑滋味；其中芒果牛奶雪花冰，除了舖上滿滿的芒果果肉，還特別以百香果醬取代芒果醬，用微酸帶甜的百香果香氣帶出悠遠的芒果香。

到這裏呷涼選擇真的好多，樣樣配料組合都讓老饕很難取捨，除了可自選配的三種冰，店家還推出嘉良懶人冰以4款當季水果加3種任選配料，一碗雙重滿足；其他人氣冰品還包括紅豆牛奶冰、招牌芋圓冰、鳳梨酸梅冰等口味。

店名：嘉良冰鎮

地址：台中市太平區太平路623號

電話：04-2276-1718

營業時間:AM10:00～PM10:30

價格：三種冰（千味冰）40元、鳳梨酸梅冰40元、紅豆牛奶冰50元、招牌芋圓冰45元。

(中時 )