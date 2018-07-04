山一樣的海鮮丼！東京TOP1人氣排隊餐廳「つじ半」來台開店

2018年07月04日 21:25 中時 何書青

つじ半的特上套餐。（つじ半提供）

海鮮丼倒入真鯛高湯，帶出另一種美味。（つじ半提供）

東京TOP1人氣排隊店的日本橋海鮮丼「つじ半」（TSUJIHAN）來台灣啦！「つじ半」6日將在台灣正式開幕，進駐台北信義區微風信義百貨B1，並與日本同步推出「梅」、「竹」、「松」與「特上」共4款不同等級的海鮮丼套餐，套餐價450元起。此外，為歡慶開幕，6日至8日的開幕首3日，前100名用餐者，可以在「梅」、「竹」、「松」套餐中擇一以半價優惠享用。

由4位日本具高知名度的職人和大師合作誕生的「つじ半」，在日本首創多層次海鮮丼吃法，視覺上如同珠寶盒般絢爛的海鮮丼套餐，掀起日本新式海鮮丼風潮，多次榮登日本媒體報導海鮮丼之冠，廣受饕客喜愛；在台灣的環境設計則以書道「真、行、草」等日式美學概念，打造低調靜謐的空間，不僅超越日本本舖規模，也是台灣百貨業裡的高規格。

「つじ半」誕生於日本文化政經重地的日本橋，這裡自江戶時代以來便是核心地帶，有不少和食店家，而「つじ半」靈魂人物辻田雄大，因爲曾在金子真也父親經營的店鋪打工，品嘗到從未嘗過的絕妙海鮮丼，貝類甜脆與鮪魚滑順和諧的幸福滋味，深深烙印在他心中，於是，自小一起長大的辻田雄大與金子真也，在各自事業成熟之際，便決定將少時記憶深刻的那碗海鮮丼重新復刻，打造出極致美味的海鮮丼，2012年便在日本橋開始邁向全世界。

海鮮丼倒入真鯛高湯，帶出另一種美味。（つじ半提供）

重現印象裡的海鮮丼不單單僅是復刻回憶，辻田雄大匯聚身邊資源與人脈，集結職人專長與力量，將當年記憶中那碗幸福的海鮮丼，注入新穎想法，跳脫生魚片丼飯、散壽司、鯛魚茶泡飯等傳統和食框架，海鮮食材如藝術品般重新解構再予以調和，並堆疊出山形立體層次展現協調性，這樣吸引眾人目光的海鮮丼讓人嘗盡食材風味與口感；最後注入該餐廳的強項之一日式鯛魚高湯，將海鮮丼帶出細緻溫潤的豐富層次。

過去日本海鮮丼多數強調海鮮種類、份量等訴求，而「つじ半」的海鮮丼問世後，便逐漸引發爭相模仿的多層次吃法風潮，「つじ半」首創多層次海鮮丼套餐的吃法，強調遵循「留」、「拌」、「鋪」、「淋」、「湯」、「鮮」吃法6字訣，讓饕客掌握品嘗多層次美味的秘訣。

(中時 )