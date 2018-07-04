山一樣的海鮮丼！東京TOP1人氣排隊餐廳「つじ半」來台開店

日本東京著名海鮮丼餐廳「つじ半」6日將在台灣正式開幕。（つじ半提供）

友善列印
中時
つじ半的特上套餐。（つじ半提供）
海鮮丼倒入真鯛高湯，帶出另一種美味。（つじ半提供）

東京TOP1人氣排隊店的日本橋海鮮丼「つじ半」（TSUJIHAN）來台灣啦！「つじ半」6日將在台灣正式開幕，進駐台北信義區微風信義百貨B1，並與日本同步推出「梅」、「竹」、「松」與「特上」共4款不同等級的海鮮丼套餐，套餐價450元起。此外，為歡慶開幕，6日至8日的開幕首3日，前100名用餐者，可以在「梅」、「竹」、「松」套餐中擇一以半價優惠享用。

由4位日本具高知名度的職人和大師合作誕生的「つじ半」，在日本首創多層次海鮮丼吃法，視覺上如同珠寶盒般絢爛的海鮮丼套餐，掀起日本新式海鮮丼風潮，多次榮登日本媒體報導海鮮丼之冠，廣受饕客喜愛；在台灣的環境設計則以書道「真、行、草」等日式美學概念，打造低調靜謐的空間，不僅超越日本本舖規模，也是台灣百貨業裡的高規格。

「つじ半」誕生於日本文化政經重地的日本橋，這裡自江戶時代以來便是核心地帶，有不少和食店家，而「つじ半」靈魂人物辻田雄大，因爲曾在金子真也父親經營的店鋪打工，品嘗到從未嘗過的絕妙海鮮丼，貝類甜脆與鮪魚滑順和諧的幸福滋味，深深烙印在他心中，於是，自小一起長大的辻田雄大與金子真也，在各自事業成熟之際，便決定將少時記憶深刻的那碗海鮮丼重新復刻，打造出極致美味的海鮮丼，2012年便在日本橋開始邁向全世界。

海鮮丼倒入真鯛高湯，帶出另一種美味。（つじ半提供）

重現印象裡的海鮮丼不單單僅是復刻回憶，辻田雄大匯聚身邊資源與人脈，集結職人專長與力量，將當年記憶中那碗幸福的海鮮丼，注入新穎想法，跳脫生魚片丼飯、散壽司、鯛魚茶泡飯等傳統和食框架，海鮮食材如藝術品般重新解構再予以調和，並堆疊出山形立體層次展現協調性，這樣吸引眾人目光的海鮮丼讓人嘗盡食材風味與口感；最後注入該餐廳的強項之一日式鯛魚高湯，將海鮮丼帶出細緻溫潤的豐富層次。

過去日本海鮮丼多數強調海鮮種類、份量等訴求，而「つじ半」的海鮮丼問世後，便逐漸引發爭相模仿的多層次吃法風潮，「つじ半」首創多層次海鮮丼套餐的吃法，強調遵循「留」、「拌」、「鋪」、「淋」、「湯」、「鮮」吃法6字訣，讓饕客掌握品嘗多層次美味的秘訣。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
瑞芳鐵道文化夯旅行 明天起免費…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。