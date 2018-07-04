影》西方質疑不斷 陸秀雷射槍測試實證

2018年07月04日 21:32 中時電子報 楊幼蘭

‘Laser AK-47’? Chinese developer answers sceptics with videos of gun being tested https://t.co/dureP0iq8L — SCMP News (@SCMP_News) 2018年7月4日

傳出中國將科幻變成現實，研發出射程近1公里雷射槍的消息後，引發西方媒體高度關注，並紛紛質疑，是不是大陸科學家誇大了研發成果。

據《南華早報》（South China Morning Post）4日報導，打造出ZKZM-500雷射槍原型的西安中科中美激光科技（ZKZM Laser）為了證明所言不虛，公佈了測試雷射槍的錄影，以證明它確實能在肉眼無法察覺的狀況下，瞬間攻擊目標，並引燃織物。

這款名為ZKZM-500的突擊步槍雖不具致命性，但卻可以產生能穿透窗戶，讓人類皮膚與組織瞬間炭化，而肉眼卻看不到的能量射束。

隸屬中國科學院西安光學精密機械研究所，並參與雷射槍研發與實測的研究員說，這些雷射槍的動力來源，是類似智慧手機內的可充電鋰電池。它能發射超過1,000發「子彈」，但每次發射持續的時間不超過兩秒。

然而，西方媒體認為，這類技術至今仍存在科幻小說中。TechCrunch資訊科技網指出，靠鋰電池驅動的手持雷射槍不可能產生近距離直射所需的熱能，更別說是射程要達800公尺了。

批評的關鍵在於，雷射行進時會分散，距離愈遠，威力就愈弱。

(中時電子報)