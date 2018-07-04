長沙破盜墓集團 革命元勳黃興父墳也遭殃

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旺報
孫曜樟

大陸長沙縣公安局刑偵大隊4日宣佈在6月29日；聯合安沙、湘龍、北山、高橋派出所等單位破獲一個盜掘古墓葬集團，逮捕9名嫌犯，該集團曾盜取一系列古墓，連辛亥革命元勳黃興之父的墳墓也遭殃，警方同時扣押了玉器、墓誌銘、金絲楠木等贓物。

2018年4月，長沙縣局刑偵大隊抓獲一個以餘某等人為首的盜墓團夥，後因案情重大向上逐級彙報。案情上報後，長沙縣公安局、刑偵支隊等部門抽調精幹力量成立專案組，全力偵辦此案。

經過兩個月的縝密偵查，一個以唐某為首的盜墓團夥浮出檯面，6月27日，專案組展開統一收網行動。專案組兵分四路，分赴黃花、湘龍、開福區、望城區等地逮捕唐姓、柳姓、蘇姓、唐姓、許姓、戴姓等人為主要成員的盜竊古墓集團，繳獲金屬探測儀、洛陽鏟等盜墓工具，扣押玉器、墓誌銘、金絲楠木等贓物。

警方調查，自2016年以來，犯罪嫌疑人唐某等人，多次在長沙市洪山橋附近、長沙縣黃興鎮、長沙縣北山鎮等地盜竊古墓。在接近兩年的時間內，該團夥總計盜挖了10座古墓。盜挖而來的墓葬品，多達百餘件。

警方表示，該盜墓集團還曾對黃興之父的古墓進行盜挖，但遭被當地居民發現後棄械而逃，所幸並沒有挖到棺木停放處。目前全案警方正擴大偵辦中。

(旺報 )

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