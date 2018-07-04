瀋陽新樂遺址博物館：一個有溫度的人類歷史現場

2018年07月04日 21:51 中時電子報 綜合報導

人類進化的過程時間漫長，雖然我們身為人類，但屬於自己的歷史卻因為時間長河的限制早已失傳，古代的人究竟是如何生活的？發掘於瀋陽市皇姑區黃河北大街北運河北岸黃土高台之上的新樂文化遺址，能帶領我們無盡的幻想，從跑馬回到現實。讓我們能親眼看看在數千年前的先民，是用什麼樣的方式在這片廣大的土地上生活。也証明瀋陽在人類文明發展的歷史上，是如何的悠遠。

從1973年第一次進行考古發掘工作開始，在這占地面積17.8萬平方米的大地上，陸續發現新樂先民居住半地穴式古房址40餘座，顯示這裡是原始社會母系氏族公社繁榮時期的村落，和河姆渡，半坡一樣是新石器時代的遺址。集居地約2.5萬平方米，房址密集，每隔3－5米就有一處，其中最大的房址面積約100平方米，座落在諸房址中心，其布局與半坡文化很相似。其出土文物相當豐富，石器有磨製精細的石斧、石鑿、磨盤、磨棒、刮削器等，陶器有之字紋深腹罐、高足缽、簸箕形器等。還有玉器、骨器、煤精製品和木雕藝術品等。遺址旁邊亦發現兩座遼代墓葬建築。

(圖片來源：旺旺中時文化傳媒)

其中於1978年在二號房址出土的鳥形炭化木雕藝術品，距今有7200多年的歷史，被認為是氏族崇拜的圖騰信物。它是在瀋陽地區發現的年代最久遠的文物，也是世界上年代最久遠的木雕工藝品。瀋陽市政府廣場名為《太陽鳥》的雕塑即按照它的形象塑造，現已成為瀋陽城市精神的標誌和象徵。

(圖片來源：旺旺中時文化傳媒)

如果您是一個歷史的愛好者，新樂博物館是一個很棒的歷史精神之旅的參訪地點。交通便利，瀋陽市內乘217、232、236路公車可到；由北陵公園西門步行可到；乘坐136、138、294、381、382路公交車在新樂遺址站下車，由十字交通崗西走300米可到。不用爬山涉水，即可見証到人類在離現在三千到七千年前是如何生活的。

(圖片來源：旺旺中時文化傳媒)

因為新樂遺址按地層關係和文化內涵可分為上、中、下三層。 上層被命名為新樂上層文化，距今約3000年。這一層文化堆積厚，出土文物多，以石器和素面夾砂紅褐陶器為主。石器有石錘、石鏃、石杵等。陶器有鼎、鬲、鉢、罐等，多為瘤狀耳、橋形耳，也有少量柱狀耳、三角形耳，質地都比較粗糙，砂粒較大，全部為手工製作。

中層為偏堡子類型文化，年代為新石器晚期，距今約5000年，文化層較薄，沒有出土完整的陶器。已經出土同一文化類型的陶器有深腹罐、深腹鉢、高領壺，上面裝飾著堆紋，陶壺上刻著幾何圖案。

下層被命名為新樂下層文化，據今約7000年，是一處新石器時代早期的聚居地。出土文物十分豐富，石器有石鑿、網墜、削刮器、石鏃等。陶器有高足鉢、簸箕形斜口器、弦紋筒形罐、之字紋筒形罐。 瀋陽出土的骨製品種類繁多，時代較全。其中主要是1978年新樂遺址下層房址出土的骨柄、骨錐為新石器時代骨製品。

(圖片來源：旺旺中時文化傳媒)

整個博物館佈置得很好，非常乾淨整潔，因爲沒有擁擠的人羣，讓她成為除了歷史的探索之旅外，也是很棒的放鬆休息的好地方。

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(中時電子報)