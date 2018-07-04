白色巨塔爆內鬥 北榮醫師指副院長收回扣互告

2018年07月04日 22:06 中時 魏怡嘉

白色巨塔爆內鬥，北榮心臟內科主治醫師陳嬰華日前於個人臉書貼文，以三家藥廠業務談話內容指涉同屬心臟內科的北榮副院長陳適安涉嫌向藥廠收賄，今日陳適安透過院方表示，所有指控均為子虛烏有，將向陳嬰華提告，而北榮方面也將進行調查瞭解。

對於陳適安擬提告，陳嬰華回應表示，如此一來司法介入調查，可以讓真相浮現，藥廠匯款也都是有記錄的，呼籲陳適安公開所有與自己有關基金會的帳目。她說，陳適安自心臟內科主任一路高升至醫院醫療副院長，掌控院內藥品及醫療器材採購，竟明目張膽向廠商進行不樂之捐，應受社會公評。

整件事源起6月初陳嬰華對3同事因故提告求償，於士林地院開庭時，陳嬰華於最後發表意見時加碼爆料，指控陳適安在過去8年間處處打壓她，還在簽呈中指她手術併發症機率高，嚴重影響她的工作權及名譽，因而提出民事訴訟求償2元，隨後話鋒一轉，提到她曾聽藥商、器材商透露陳適安強收高額採購回扣，但因未舉出任何證據，陳適安的律師立刻要求記明筆錄，當天法官引用作家侯文詠知名小說「白色巨塔」勸和，希望陳嬰華別再引起不必要的爭訟，陳嬰華即未再往下說。

未料，陳嬰華於日前在個人臉書中，揭露A、B、C三家藥廠業務對話內容，直指陳適安向藥廠收取回扣。對此，北榮表示，由於雙方日前有官司恩怨，院方已對該案展開調查。陳嬰華擅長心臟導管瓣膜修補手術，陳適安則為國內心房顫動權威，據指出，兩人過去曾因器材掌控分配有所嫌隙，因而種下心結。

(中時 )