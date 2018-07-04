中市大鵬國小教師沈煒軒研發特教多媒體教材 獲頒星雲教育獎

2018年07月04日 22:11 中時 陳世宗

台中市推展行動學習，西屯區大鵬國小教師沈煒軒研發教材，將APP及行動載具結合，運用於集中式特教班，協助特教生訓練表達能力，獲第六屆星雲教育獎肯定。教育局表示，市府響應中央前瞻基礎「國民中小學校園數位建設計畫」，分年挹注資源建置智慧教室，鼓勵透過資訊設備發展新的教學模式，將持續推動。

教育局表示，第六屆星雲教育獎遴選由教育部國民及學前教育署指導，表揚弘揚師道的教師典範，全台共17位教師獲獎；其中台中市西屯區大鵬國小教師沈煒軒榮獲肯定。沈老師結合APP及行動載具，讓該校多重障礙重度學生，透過平板電腦「Let me talk」 APP結合圖卡表達想法；並利用平板電腦易攜帶的特性，鼓勵體育班與特教班學生將互動情形拍攝下來，記錄校園故事。

教育局指出，市府近年持續推動行動學習，大鵬國小除特教領域外，去年也在教育局與廣達文教基金會合辦的「游於藝—夏卡爾愛與美的專賣店」巡迴展中將行動學習結合藝術美感教育，以AR擴充實境方式導覽畫作，提升學生興趣。

台中市響應中央前瞻基礎建設，從107年至109年推動國民中小學校園數位建設計畫，積極打造校園智慧學習環境，鼓勵透過資訊設備發展新的教學模式，也盼提升學生課程自主參與度，將朝減少數位落差積極推展。

(中時 )