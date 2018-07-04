中市大鵬國小教師沈煒軒研發特教多媒體教材 獲頒星雲教育獎

中市大鵬國小教師沈煒軒（右）研發特教多媒體教材，獲頒星雲教育獎！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

台中市推展行動學習，西屯區大鵬國小教師沈煒軒研發教材，將APP及行動載具結合，運用於集中式特教班，協助特教生訓練表達能力，獲第六屆星雲教育獎肯定。教育局表示，市府響應中央前瞻基礎「國民中小學校園數位建設計畫」，分年挹注資源建置智慧教室，鼓勵透過資訊設備發展新的教學模式，將持續推動。

教育局表示，第六屆星雲教育獎遴選由教育部國民及學前教育署指導，表揚弘揚師道的教師典範，全台共17位教師獲獎；其中台中市西屯區大鵬國小教師沈煒軒榮獲肯定。沈老師結合APP及行動載具，讓該校多重障礙重度學生，透過平板電腦「Let me talk」 APP結合圖卡表達想法；並利用平板電腦易攜帶的特性，鼓勵體育班與特教班學生將互動情形拍攝下來，記錄校園故事。

教育局指出，市府近年持續推動行動學習，大鵬國小除特教領域外，去年也在教育局與廣達文教基金會合辦的「游於藝—夏卡爾愛與美的專賣店」巡迴展中將行動學習結合藝術美感教育，以AR擴充實境方式導覽畫作，提升學生興趣。

台中市響應中央前瞻基礎建設，從107年至109年推動國民中小學校園數位建設計畫，積極打造校園智慧學習環境，鼓勵透過資訊設備發展新的教學模式，也盼提升學生課程自主參與度，將朝減少數位落差積極推展。

(中時 )

白色巨塔爆內鬥 北榮醫師指副院… 台南雙語試辦教學有成 下學期再…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。