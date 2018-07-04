台南雙語試辦教學有成 下學期再添5校

2018年07月04日 22:11 中時 曹婷婷

落實讓英文成為生活溝通的工具，台南市著眼從教育扎根，去年8月率先全國推動雙語教學計畫（CLIL)，也就是在非英文科使用英語教學，第一階段8校試辦，學生從鴨子聽雷到已普遍能與外師溝通對話，也不抗拒說英文，已有多校表達辦理雙語意願，下學期將再新增5校。

台南市推動第二官方語言計畫去年將觸角延伸到國小校園，去年試辦雙語教學包括安平區西門實驗小學、新營區南梓實驗小學、東區勝利國小及崇明國小、下營區東興國小及下營國小、安南區和順國小以及永康區西勢國小，以兼顧區域平衡為原則，都會區跟偏鄉孩子都有機會接受雙語教育。

這項計畫有別於一般英文課，孩子腦中聯想到英文課就會抗拒，雙語試辦領域則從生活出發，利用自然與生活科技、藝術與人文、健康與體育、綜合活動、資訊、生活等無須考試評量的科目讓孩子從生活學習中親近英文。

其中，西門實小更是全市唯一以自然及數學進行雙語教學的學校，校方還費心設計雙語考卷，讓孩子熟悉英文無所不在。校長呂翠鈴強調，多數人都認為英語要好就是要上補習班，學校英語教學價值何在？她希望透過雙語教學普及化、平民化，打破英語學習框架，更讓雙語學校不只侷限於菁英教育。

教育局指出，各校辦理一年來無論教師課程設計能力、教師社群發展、學生及家長滿意度等均很正面，近期也接獲不少學校來電詢問加入試辦，預計9月開學新增5校，希望讓英語更貼近真實生活經驗，不再是制式的學科。

(中時 )