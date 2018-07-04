成年人的歡樂世界——瀋陽方特

2018年07月04日 22:11 中時電子報 綜合報導

現在越來越多的城市會選擇用遊樂園來作為自己的一張旅遊名片，就像風靡世界的迪士尼，所到城市必然讓人心生嚮往，方特歡樂世界也在用自己的魅力征服大家。

瀋陽方特歡樂世界坐落于瀋陽市沈北新區盛京大街，由深圳華強集團精心打造，是東北地區規模最大的第四代主題公園之一。方特歡樂世界以科幻和互動體驗為最大特色，採用國際一流的理念和技術精心打造，可與西方最先進的主題公園相媲美，被譽為“東方夢幻樂園”、“亞洲科幻神奇”。

（旺旺中時文化傳媒）

首次踏入瀋陽方特，就被門口的熊大熊二給吸引了，這個在電視上反復播放的《熊出沒》系列動畫片，就是華強集團所打造出來的IP，而瀋陽的方特歡樂世界也是以熊出沒為主題的。方特歡樂世界在全國一共有六個樂園，每個樂園的主題都不一樣，所以每一個城市的方特歡樂世界都是可以盡情體驗一下的。

遊樂場不僅是小孩子們熱愛的地方，也是大人們回到“童年”的一個時光機，在這裡，不管多大年齡的人，坐上旋轉木馬，都如同小孩子一樣臉上笑開了花，這一刻，無論有什麼煩惱也都隨之拋到腦後了。

（旺旺中時文化傳媒）

這裡不僅有充滿童趣的項目，也給許多喜歡找刺激的遊客提供了遊玩的項目。90秒的過山車，讓你瞬間從頭爽到尾，享受絕佳的刺激體驗，就連六十歲的人都忍不住想像個孩子一樣體驗一番；飛越極限項目是一個大型懸掛式球幕劇場，將球幕電影機播放畫面、懸掛式座椅系統和各種特效結合在一起，巨大的半球銀幕將觀眾包圍，雄偉的懸掛式座椅淩空飛起，配合場面宏大的電影畫面，讓你在飛翔天際的同時，或墜落深淵峽谷，或穿越洶湧滔天的巨浪，或盤旋在金字塔的尖頂，或呼嘯在珠穆朗瑪峰頂，或穿越布魯克林大橋的鋼索俯瞰……體會到前所未有的淩空飛行的真實感受。

（旺旺中時文化傳媒）

在瀋陽方特歡樂世界還有一處絕佳的“網紅”拍照聖地，穿過一片猶如仙境的花海長廊，腳下飄著白煙，拿起手機錄上一段視頻，就像仙子一樣唯美漂亮，實在讓人不捨得離開。

（旺旺中時文化傳媒）

瀋陽方特歡樂世界同傳統意義上的遊樂場不同，整個園區以高科技互動形式為主，並且融入了大量的中國特色元素，為了不受北方冬季天氣的影響，大部分的遊樂設施設計為室內遊玩，無論什麼樣的天氣均不會影響到遊客。

如果你到瀋陽來，想選擇一處輕鬆遊玩的去處，一定不要錯過瀋陽方特歡樂世界，讓你尋找童年錯過的美好時光，也讓你感受的到親子相處的美好，要歡樂，去方特吧！

（旺旺中時文化傳媒）

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(中時電子報)