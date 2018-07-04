「元祖少奶奶」安晨妤比佛利山莊度假 性感大秀側乳

2018年07月04日 22:19 中時 許雅淳

安晨妤將發行新EP《Nico ＋》，目前與全家人在美國洛杉磯旅遊放鬆。（芸演藝經紀提供）

「元祖食品」少東張劭緯的老婆安晨妤，將發行新EP《Nico +》，而先前遭爆料偷吃兒子的羽球教練，她目前全家在美國洛杉磯旅遊放鬆，毫不吝嗇大方秀出側乳，而她19歲獨立創業打拚，2007年在電子商務上獲得良好成績，也讓元祖集團在兩岸電商行銷營業額好轉，她透露自己是成功主義者，凡事要做到最好很累，曾經想要「60歲就安樂死」，想趕快把手邊的事業在很短暫的時間完成。

據悉元祖網路電商行銷在兩岸營業額一直不理想，一年僅有5萬元台幣營業額，她表示接手電子商務時，在講解電商經營操作及通路，連婆婆都拿起筆記本抄寫學習，不到半年時間，加上順勢搭中秋檔期，1個月把業績衝高到700萬元台幣大關，業績爆衝140倍。

她雖替元祖創下佳績，但元祖考量股東權益，她回歸當顧問只拿顧問費，她說：「每個公司都有立場，自己成為別人事業上的助益，與有榮焉。」對於獲封「元祖少奶奶」，她自豪表示，「娶到一個好老婆，可以讓家族興旺，今年2018都元祖在電商通路有上億人民幣營業額，自己在啟發電商通路這一塊有小小的功勞，是娶到我這媳婦賺到才對。」

(中時 )