旗山車站「糖鐵故事館」8月將開展旗山行旅新視角

2018年07月04日 22:32 中時 李義

曾有香蕉王國美譽的旗山，每當五分車開始啟動行駛時，就代表著一車車的糖與香蕉帶來令人欣羨的財富。那個美好的歲月，如今全收藏在旗山車站的「糖鐵故事館」，今夏，「相遇旗山」、「來當一次旗山人」等系列活動，將帶著人們以新視角重溫昔日風華。

高雄市文化局為了讓民眾實際感受旗山當地文化資產，不再僅停留於繁華熱鬧的老街，發掘存在於旗山當地日常庶民生活中的文化祕境，8月的系列活動以動路線串聯旗山南北各處地點，讓參加的大小朋友以不同的視角串連文史動線和文化資產建築，不同於以往只停留在老街。

循著導覽員的腳步，從旗山車站（糖鐵故事館）為起點，踏查於旗山北境的大林尾庄、旗山南境的嶺口榮民聚落、溪州社區的文化傳統、在鼓山公園漫步享受芬多精、於古色古香老街中行旅，讓民眾得以在踏查當地的同時，穿梭街廓巷弄間，宛如穿越時空回到了從前，用心感受旗山的黃金盛世年代。

文化局文資中心希望無論是初訪的民眾或是外地的旅人，都能循著歷史的軌跡探遊旗山，認識這個因鐵道及農產繁華的小鎮，豐厚的文史資源，多變的歷史面貌，一同見證旗山曾經黃金歲月風華的美。

文化局曾於5、6月舉辦「2018夏之頌旗山踏查活動」，走訪旗山圓潭地區舊鐵道聚落福安庄、旗山之北境二仁圳水源頭、南境嶺口大陳新村聚落等處，另安排在旗山車站的「糖鐵故事館」，體驗拔黑糖糖蔥的DIY體驗，活動一周內即報名額滿，想重新認識旗山的民眾，這回可要手腳快嘍。

(中時 )