陸美貿易若脫鉤 新冷戰更可能爆發

2018年07月04日 22:55 中時 孫昌國

新加坡國大東亞研究所所長鄭永年表示，陸美貿易戰是中美新冷戰的序曲。美國總統川普背後有強大的冷戰派。華盛頓對北京的三個判斷和1945年美國對蘇聯的冷戰判斷是一樣的：1，北京意識形態挑戰西方2，大陸經濟由國家掌控。3，中國進行新擴張主義。在這樣的判斷下，陸美貿易戰「不可避免」。鄭永年強調，「如果中美貿易脫鉤，冷戰爆發就變得更有可能」。

鄭永年指出，現在的美國政府主要是商人政府+軍人政府，商人政府主導中美貿易戰，軍人政府則要把中美關係引向冷戰。大陸改革開放以後美國和中國打交道的主要是那些對華比較友好的企業界人士，所以往往忽視軍人政府的存在。其實，美國的新保守主義一直很強大。

鄭永年因此強調，美國保守主義對大陸的判斷是什麼？第一，大陸的政治意識形態與西方不一樣，他們稱之為中國的權威主義。美國發現，大陸的政治體制不僅對中國有效，現在很多發展中國家對中國的政治體制也越來越感興趣。第二，大陸的經濟是國家資本主義。美國認為，國家資本主義使得美國企業在大陸沒有一個平等的競爭環境，大陸的國有企業走到海外也是只講政治原則不講經濟原則。第三，大陸在國際舞臺上進行所謂的新擴張主義，美國國防部長馬提斯把一帶一路解讀成擴張主義就是代表。

鄭永年認為，從北京角度來說，美國的三個判斷完全是意識形態上的偏見。但有些地方確實需要反思。對比鄧小平時代的韜光養晦現在有時太高調。表現在三個方面。第一是中國製造2025。現在的貿易戰就是針對中國製造2025。很多人到處宣講，讓美國人誤以為中國製造2025的唯一目標是要趕超美國。第二，把一帶一路定性為倡議。任何東西都跟一帶一路聯繫起來。歌唱、書法甚至數學都和一帶一路聯繫起來，這是非常致命的錯誤，美國和其他一些西方國家當然會因此懷疑一帶一路是中國稱霸全球的抓手。第三，中國找到了適合自己的發展模式和發展路徑。習近平主席親自講我們不輸入模式也不輸出模式。但學術界有人到處講，中國模式是最好的，已經超越西方。「我們總是批判人家的冷戰思維方式，但我們腦袋裏冷戰思維方式也很強大」。

鄭永年因此表示，對美國的冷戰派來說，中美貿易戰只是一個開端。現在大陸很多人也向現實主義轉變了，意識到中美衝突的可能性。一戰以前歐洲國家之間的貿易依存度比現在中美之間還要高，但是歐洲國家之間還是發生戰爭了。貿易的互相依存能緩解國家之間的一些關係，但不能阻止冷戰甚至是熱戰的發生。中美兩個核大國之間不可能發生熱戰，但如果兩個國家貿易脫鉤了，冷戰的爆發就變得更有可能。

(中時 )