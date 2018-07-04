兒子舞會找女伴 于美人當起軍師傳授妙招

2018年07月04日 23:13 中時 蕭雅玲

于美人主持《請問你是哪裡人》節目，今（4日）進棚錄影，受訪時表示最近社會情殺案件層出不窮，且都是剛認識不久，她覺得問題出在教育不足，因為她認為小孩從小就該給機會教育，看到那麼多情殺案，她不解又不是「恩怨情仇、碎屍萬段、挫骨揚灰」，會有這樣事情接連發生，就是因為從小教育不夠，才會造成這樣的事情陸續發生。就像每次有小孩跟父母說喜歡那個異性，父母都會敷衍說：「把書先讀好！」她不認同這樣做法，「小孩現在有問題問你，你不回答他，覺得他到18歲自然就會了，這是哪裡長出來的能力？」她舉例，小孩就讀小3你不告訴他「人會拒絕你」，當他到大3遭拒時就會覺得「你怎麼可以拒絕我！」所以小時候就要練習，人家拒絕你是正常啊！

她透露，兒子Max在小6的時候參加學校畢業舞會邀不到女伴，于美人便告訴兒子：「若被第一個邀請的女生拒絕了，就找下一個，因為人生本來就會有被拒絕的時候」，兒子反問她：「如果第二個女生問是不是第一個邀請她，該怎麼回答？」于美人妙回：「不要糾結在這問題上，你可以告訴她『這件事情不重要，你如果現在答應我，你就是今生第一個邀請到的舞會女伴。』」讓兒子相當崇拜。她強調，從小就要認真教育小孩，而不是當他們遇到問題就敷衍他們，在完全不清楚人與人的相處方式下，當小孩長大後反而會害到他們。

(中時 )