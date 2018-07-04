印尼渡輪在蘇拉威西島附近沉沒 34人死亡

印尼渡輪在蘇拉威西島附近沉沒，上一起類似事件發生在2星期前。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

印尼海上運輸部官員表示，一艘載了一百多人的渡輪，在蘇拉威西島(Sulawesi)附近擱淺後翻覆，155名乘客獲救，34人死亡。

新加坡海峽時報(straitstimes)這艘名叫Lestari Maju的渡輪全長48公尺，載189人，在行經蘇拉威西島遇到風浪打擊而損壞，迫使船長在星期二下午決定將船擱淺附近的西拉雅島(Selayar island) 300外的礁石，他的用意是阻止船隻亂漂。擱淺後船長要大家趕緊穿上救生衣逃生，由於海象很差，大型船隻很難駛近受災渡輪，只能由當地漁船在內的一些小型船隻幫忙援救，最終155名乘客獲救，34人死亡。

渡輪在擱淺後，乘客所拍攝的照片，船隻已傾斜，但海象很差，乘客只能在愈來愈破損的船上等待救援。(圖/路透社)

交通運輸部官員阿古斯-普洛莫(Agus H. Purnomo)在一份聲明中說：「船主與船長是最後離開的。」

渡輪擱淺的位置離岸上不遠，但是海浪很大，不容易游泳上岸。(圖/美聯社)

官員認為船長算是已經盡到責任，他故意將船靠近岸邊擱淺，以減少人員傷亡。同時當局警告說，船主可能會面臨更嚴格的調查，切入點將是船隻是否適航，有沒有老舊與失修的問題。

交通部長班迪-卡亞-蘇馬迪(Budi Karya Sumadi)說：「要是船隻被發現不適航，我們將對渡船公司商採取法律行動。」

渡輪不但載人，上頭還運錢，一家西拉雅島的銀行委託渡船載送約200萬美元（6100萬新台幣）的印尼盾到島上，是當地公務員的薪俸，這批錢沒有遺失，整齊地裝在7個麻袋裡，已被銀行方面安全取到。

(中時電子報)

4 dead in ferry accident near Indonesia's Sulawesi island

更多全球時事，請看中時國際頻道

不滿哈雷出走 川普揚言引進對手

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。