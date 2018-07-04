印尼渡輪在蘇拉威西島附近沉沒 34人死亡

2018年07月04日 23:30 中時電子報 江飛宇

印尼海上運輸部官員表示，一艘載了一百多人的渡輪，在蘇拉威西島(Sulawesi)附近擱淺後翻覆，155名乘客獲救，34人死亡。

新加坡海峽時報(straitstimes)這艘名叫Lestari Maju的渡輪全長48公尺，載189人，在行經蘇拉威西島遇到風浪打擊而損壞，迫使船長在星期二下午決定將船擱淺附近的西拉雅島(Selayar island) 300外的礁石，他的用意是阻止船隻亂漂。擱淺後船長要大家趕緊穿上救生衣逃生，由於海象很差，大型船隻很難駛近受災渡輪，只能由當地漁船在內的一些小型船隻幫忙援救，最終155名乘客獲救，34人死亡。

渡輪在擱淺後，乘客所拍攝的照片，船隻已傾斜，但海象很差，乘客只能在愈來愈破損的船上等待救援。(圖/路透社)

交通運輸部官員阿古斯-普洛莫(Agus H. Purnomo)在一份聲明中說：「船主與船長是最後離開的。」

渡輪擱淺的位置離岸上不遠，但是海浪很大，不容易游泳上岸。(圖/美聯社)

官員認為船長算是已經盡到責任，他故意將船靠近岸邊擱淺，以減少人員傷亡。同時當局警告說，船主可能會面臨更嚴格的調查，切入點將是船隻是否適航，有沒有老舊與失修的問題。

交通部長班迪-卡亞-蘇馬迪(Budi Karya Sumadi)說：「要是船隻被發現不適航，我們將對渡船公司商採取法律行動。」

渡輪不但載人，上頭還運錢，一家西拉雅島的銀行委託渡船載送約200萬美元（6100萬新台幣）的印尼盾到島上，是當地公務員的薪俸，這批錢沒有遺失，整齊地裝在7個麻袋裡，已被銀行方面安全取到。

(中時電子報)