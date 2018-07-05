律師說法》找幫手爭家產 富家女判付1.1億

2018年07月05日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

富家女兒擔心父親死後分不到遺產，遂與父親的王姓特助簽訂契約，承諾王特助如能提供資料幫她在將來遺產分配時取得財產後，就付一億元當酬勞；然林女事後認為自己為爭得足夠遺產，拒絕給付王特助一億元之酬勞。王特助依此向士林地院提起告訴並另外違反契約之違約金。

法官認為，家族遺產分配還未完全塵埃落定，至於王男，除了交付財產資料外，並無任何未履約的損失，一倍違約金太嚴苛，酌減至一千萬元，加上合約的一億元，判林女共應給付王男1.1億元。

●法律評析

本篇報導中的判決事件，乃因某開發公司創辦人過世，留下大批遺產，長年旅居加拿大的女兒擔心分不到財產，遂和父親的王姓助手簽約，承諾王男若提供資料幫她，她拿到遺產後就付一億元當酬勞，這樣的契約是否有效呢？

基於契約自由原則，訂約當事人在不違反法律強制規定或公序良俗的範圍內，得訂定任何內容的債權契約，是為債權契約自由原則。有關於契約自由原則的內容，有下列四點可供參考，其中契約之約定內容若違反則可能會生無效或得撤銷之法律效果，不得不慎：

1.締結契約的自由：就是否訂立契約，當事人有其自由，不能予以強制，如果不願意訂立契約，任何一方不能強制脅迫他方訂立契約。

2.選擇契約相對人的自由：契約當事人一方可以自由選擇與任何人訂立契約，不受限制。

3.決定契約內容的自由：契約當事人對契約內容可以自由訂立，但契約內容不得違反法律強行規定、禁止規定、公序良俗。

4.契約方式的自由：契約方式除依法律規定外，任何方式皆可由契約當事人自由訂定。

富家林女與王姓助手之間的契約在不違反法律強行規定、禁止規定、公序良俗，亦未違反會喪失繼承權之事由規定的情況下，這樣的契約當屬有效，雙方當時並未明確預估將來林女可繼承到多少遺產，依照合約內容，不管林女有無拿到錢都要給付王男報酬，當作是王男交付三芝開發案等財產資料的代價。今林女以為取得預期所能得到的遺產而拒絕履行契約，王男當然可以訴請法院判決林女應給付一億元之報酬，以及因林女違反契約所應賠償其違約金的部分，在違約金的審酌，法官有權限比照債權人因一部履行所受之利益，減少違約金或者是法官衡諸一般客觀事實，社會經濟狀況及當事人所受損害情形，認定違約金金額過高，亦可減少至相當之金額。就本件因約定之懲罰性違約金為一億元之一倍顯屬過高，因此法官酌減至一千萬元，判林女共應給付王男1.1億元。

(中時電子報)