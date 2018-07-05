熟女房東遇到小鮮肉房客 水果點心加消夜讓他心慌慌

2018年07月05日 00:02 中時電子報 吳家詮

在外租屋很怕遇到像某「惡房東」被坑殺；但是有人卻是遇到過於熱情的房東，讓房客無法招架。尤其是年輕的「小鮮肉」男房客，遇到熟女型的房東，又是送點心、又是送水果，反而讓房客真怕被「餓娘撲羊」給吃了。

一名有這種親身經歷的男網友在《Disp BBS》貼文說，自從5月份搬進租屋處，期間房門上陸續掛了一些房東餵食的食物，像是花生湯圓、粽子、荔枝和切好的西瓜，就連起司這種價格比較高的食物，房東也很大方的給一整盒，上班時還會收到房東傳來的Line，問說要不要吃粽子。

據《聯合新聞》報導，這名PO文的男生描述，房東是名個打扮很潮的輕熟女，自從他搬入後，女房東經常過來噓寒問暖，詢問住的習不習慣，有沒有需要添購的東西，問他有沒有「想吃什麼」等，熱情的程度幾乎比他的家人還關心他。

照理說，出門在外，遇到有人這樣的關心，應該感到很窩心才是，但是偏偏這位熟女房東，如此的熱情，讓他反而覺得「怪怪dir」。PO文者說，日前出門前遇見房東。他禮貌性對女房東打招呼，說明是要去吃晚餐，於是房東問他要不要吃水果，可以幫他切。

雖然他拒絕房東好意，但是回家卻發現門把上多了一袋東西，裡面有切好的香瓜和梨子，以及幾包真空包裝零食，讓嚇得「以後不敢只穿內褲開門」、「救救我啊…到底要怎樣拒絕她…」。

為此，男房客PO文詢問網友「他該怎麼辦？」網友見到有如此好康的事，紛紛留言：有網友羨慕表示「缺鄰居嗎？我只想吃免費的」、「每天都這麼多食物，一個月伙食費現省好幾千，超佛」。

當然，也有網友不忘虧一下，說「養肥了比較好殺」、「下次就在床上說不用付房租了」、「以身相許，可以用身體付房租很划算啊」、「人帥真好」。

(中時電子報)