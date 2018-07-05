螃蟹「狂吐泡泡」在想什麼？他釣出seafood專業回答

2018年07月05日 00:02 中時電子報 林郁庭

上圖：用長出2~3行垂直排列尖刺的指節，像人類穿釘鞋一樣增加抓地力地行走。下圖：如何利用「蟹殼表面的凹槽紋路」改變海流方向。（圖/Feelar 鋼棍蟹seafood 授權使用）

近日有網友海釣到一隻帶有紫白色花紋蟹螯的螃蟹，因好奇品種而讓上PTT發問，沒想到引出超專業的網友解析，讓其他網友看完直呼「釣到螃蟹王」。

原PO在PTT上發文，詢問他在海釣時釣起了一隻小螃蟹，還說可以見到這隻螃蟹對他吐泡泡，讓他想請教其他網友「牠在想什麼？」貼文一出，原先好幾天都無人回應，直到一位「螃蟹達人」專業解析後，開始引起眾網友熱議。

這位「螃蟹達人」回覆，先是笑說自己身為seafood(師傅），分析螃蟹照片後，從牠外型發現「蟹螯有紫白相間的紋路」 、「腹臍是三角形」、「粗圓的指節長出2~3行垂直排列尖刺」、「蟹殼表面的凹槽紋路改變海流方向」、「眼區發達」等5項特徵。另外，判斷螃蟹對原PO釣到的是雄性的白紋方蟹，而遇到螃蟹吐泡泡的狀況，則「代表牠正在警戒你」。

這種白紋方蟹住在海景第一排，常出現在肉粽角或礁岩上，面對海浪與被海浪侵蝕的地形，可以用長出2~3行垂直排列尖刺的指節，像人類穿釘鞋一樣增加抓地力地行走。

「螃蟹達人」還以一張脫掉的舊殼來解釋「蟹殼表面的凹槽紋路」如何改變海流方向，當遇到上到下迎面而來的海流時，經過(黃色箭頭處)時，可讓水順著背甲凹槽紋路，匯流到身體中心，來增加身體中間的重心。遇到離岸流時，凸起的橫向紋路(藍色箭頭處)，可把離岸流切割成十幾道小流 均勻分散離岸流拉力。

最後「螃蟹達人」說這種螃蟹可以食用，但必須先觀察礁岩上的藻類顏色，「若是綠色藻類可以抓回三杯，如果是紅色藻類就放生以免中毒」。專業解答一出，引來許多網友朝聖，紛紛誇讚「你螃蟹系？」、「蟹老闆!」、「釣到螃蟹王」、「感恩seafood讚嘆seafood」。

(中時電子報)