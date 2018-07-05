世足八強、8月亞運接力 今年換電視剛剛好

2018年07月05日 02:51 中時 石欣蒨

Panasonic TH-65FX700W，5萬9900元。（Panasonic提供）

三星QLED量子電視全新Q9F系列，65吋、75吋、88吋，14萬9900元起。（三星提供）

Sony 2018最新X9000F系列，55吋 7萬9900元、65吋 11萬9900元。（Sony提供）

世足賽進入8強的緊張階段，加上8月再迎來亞運，不少運動迷都會選擇在家中觀看賽事，而相對比賽畫面的呈現效果要求也會提高，所以擁有一台高清晰度、動態影像功能強大的電視，自不然成為必然的選擇，燦坤就表示對今年世足帶動4K大電視的銷量狀況相當看好，相信高畫質的4K電視機種滲透率也將高達7成。

Panasonic推薦主打全新的FX700及FX600系列，除了必備4K等級的解析度以外，還備有品牌獨家的「6原色顯示技術」，在色彩方面可以更全面的呈現，像是足球賽中少不了綠草地、各色的球衣等，都能顯示更鮮豔的顏色，加上寬廣的可視角度、BMR 4K影像優化技術，動態影像也能銳利的表現現場感，而且65吋型號的價格都在6萬元以下，對預算不高的消費者來說，可算CP值相對更高。

而Sony就推薦了最新的X9000F系列，主打針對動態影像的流暢性，獨家搭載了全新的X-Motion Clarity極瞬明銳影像技術，就算畫面中的人或物高速移動，也可減少視覺殘留， 降低快速運鏡所引起的模糊和殘影問題，而且分別推出55吋及65吋2個選擇，定價則從7萬9900元起，對常觀看運動、賽車等畫面的用家來說就相當適合。

另外預算比較高的消費者則可考慮高階電視，像三星在上半年推出的QLED大尺寸電視新品，而針對觀看世足賽的需求，品牌就推薦了全新Q9F系列，不僅有100%的色域空間，還有搭配極控光直下式的背光設計，提供出色的畫質清晰度和深度，對動態影像還有Q HDR Elite-HDR10+以透過高動態範圍2000nits技術，可準確呈現每一個細節，雖然定價近15萬元起，但畫面的享受當然也會相對提高。

(中時 )