獵殺紅色十月故事原型：哨兵艦叛變記

2018年07月05日 00:32 中時電子報 江飛宇

1976年11月8日晚間，蘇聯反潛巡防艦哨兵號( Storozhevoy)的艦長安東尼．波圖烈(Anatoly Potulny)收到政委瓦列里．薩布林上尉(Valery Sablin)的通知，說幾名軍官在前舷聲納艙喝醉失態，希望艦長去整頓士氣，然而波圖烈進入聲納艙後，卻發現那裡沒人，接著身後傳來「咔噠」一聲，他被薩布林政委反鎖在裡面了，他意識到這是叛變事件。

艦長開始用力撞門，然而門外的薩布林說：「對不起，艦長，你必須在那裡待一段時間，直到我們到達目的地後，你就可以選擇自己的命運。」

發動哨兵號叛變事件的政委瓦列里．薩布林上尉。(圖/網路)

37歲的薩布林是個共產黨理想主義者，而且積極參與政治事物，因此在歷年政治考核中脫穎而出，他甚至寫過建言書給赫魯雪夫(Nikita Khrushchev)，提出很多改革的建議。然而薩布林對蘇共後來的領導人布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）更失望，他認為此時的蘇聯正在沉淪在一幫特權和腐敗感的官僚精英，開始對自己的軍旅生涯有別的想法。

薩布林並不是想要叛逃，而是想用自己的方法向黨中央建言，他在艦上好人緣為自己爭取到許多支持，比如20歲的亞歷山大．謝（Alexander Shein）中尉就自願擔任看守艦長的警衛。隨後薩布林召集了艦上6名他信的過的軍官，並透露了他的計劃：將哨兵號從里加港駛向列寧格勒附近的喀朗施塔得島(Kronstadt island)，這個島在蘇聯歷史上有著重大意義，分別是是1917年的俄國2月革命開端，以及 1921年的海軍叛亂的地點。

薩布林要在利用當地的廣播與電視對蘇共中央發表自己的演講，講詞都準備好了，內容是： 各位同志，現在我黨和蘇維埃政府已經放棄了革命的原則，既沒有自由，也沒有正義。唯一的出路是發起新的共產主義革命......只有現在的國家機器將被清除，將它的腐敗丟到歷史的垃圾箱，這些問題才有機會解決！只有通過這樣的國家怒吼，才能走向幸福的社會主義道路！

幾乎全145名水兵都對薩布林的計畫表示支持。然而其中一位跟著歡呼的支持者菲爾索夫中尉( Lt. Firsov)，卻趁隙溜出哨兵號，並向海軍基地方面提出警告「有艘巡防艦計畫給政府難堪」，但是沒得到理會。

薩布林在當晚就離開里加港，然後向北航行，這個擅自出港的行動終於引起波羅的海艦隊的注意，他們首先聯想到叛逃，預測哨兵號會駛向瑞典，要是如此，蘇聯海軍的損失就大了，因為哨兵號當時是最先進的風暴海燕級(Burevestnik)，艦上的裝備要是被西方取得，蘇聯海軍就沒有秘密了。

當時蘇聯海軍指揮部透過廣播，懇求薩布林回心轉意，不過幾乎是同時間，總書記布里茲涅夫在凌晨4點得知此事後，下令動用致命武器來防止叛逃。

蘇聯軍方立即派出11艘軍艦追捕，天上還有Il-38海上觀察機、Tu-16獾式轟炸機(中共版稱為轟6) 、Yak-28攻擊機從天上搜查，都攜帶了炸彈。

Tu-16獾式轟炸機雖然確定了哨兵號的行蹤，卻沒有開火，機組員在日後遭到訓斥。(圖/網路)

然而，時值半夜，又保持靜默的哨兵號很難在里加灣裡找到，一直到6點，當哨兵號經過伊爾本海峽( Irbe Strait)時，被附近的一座燈塔發現並通報給軍方接到通知的Yak-28攻擊機隨後趕到此處，並向可疑目標投放炸彈，不過卻搞錯了，由於清晨的海上濃霧，Yak-28所攻擊的是一艘開往芬蘭的蘇聯貨輪。

上午8點，Tu-16轟炸機發現哨兵號的雷達訊跡，這可能是薩布林犯下的錯誤，因為他主動開啟了雷達以避免觸礁，卻被抓到訊號。不過此時哨兵號已在波羅的海的國際海域，所以Tu-16轟炸機不敢貿然開火，擔心打到其他國家的船隻，而轟炸機與艦隊指揮部的無線電爭論，被瑞典的雷達操作員給收聽到了，西方因此知道蘇聯海軍內部出事，但詳情並不清楚。

對哨兵號發動攻擊，並炸傷舵機，使其癱瘓的Yak-28攻擊機。(圖/網路)

最後，Yak-28攻擊機率先發起攻擊，以23公釐機砲掃射哨兵號，隨後開始投放炸彈，炸中了船尾，並且卡死了舵機，使哨兵號只能繞著圈打轉。

與此同時，3名船員將波圖烈艦長從聲納室裡救出，艦長立即帶著手槍衝進橋上，射傷了薩布林的腿，這名叛變者被制服。上午10點32分，波圖烈要求天上的攻擊停火，他已經重奪軍艦的控制權了。

莫斯科方面為掩蓋了這一事件，對外聲稱所有在波羅的海的軍事活動都是海軍演習，但是前頭說到，瑞典已聽到部分對話。

轟炸機飛行員因為不願開火而受到訓斥，而哨兵號的船員被全體拘留並分開審理，但最後只有少數軍官受到審判，首謀薩布林處以叛國罪死刑，於1976年8月3日被處決，並被埋葬在一個沒有標記的墳墓裡。第1個支持者謝中尉判處8年監禁。

到了1994年，俄羅斯最高軍事委員會對薩布林做了部分平反，認可他對國家前途的關心，同意他並不是叛逃。

哨兵號叛變事件，被湯姆克蘭西得知後，他改寫成著名軍事小說《獵殺紅色十月》，日後又改編成電影。(圖/環球影業)

在薩布林計劃失敗多年後，美國歷史學家格雷里．楊（Gregory Young）在1982年發表了一篇關於哨兵號事件的推測論文，刊登在美國海軍學會報上，結果該論本被一名叫做湯姆．克蘭西（Tom Clancy）的保險推銷員讀到，啟發了他的故事靈感，隨後就撰寫了他的第一部軍事小說，將叛逃軍艦改成颱風級潛艦，並將逃亡的目的地改成美國，這篇小說名叫《獵殺紅色十月號》(The Hunt for Red October)。

(中時電子報)