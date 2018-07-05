星二代時尚PK秀 木村拓哉15歲愛女大勝

2018年07月05日 02:51 中時 陳張眾

身為大使團一員的莉莉蘿絲戴普，選穿2019渡假系列圓點裙裝出席品牌高訂大秀。（CHANEL提供）

莉莉蘿絲戴普（中）和母親凡妮莎帕哈迪（左）及女星潘妮洛普克魯茲於大秀中開心合影。（東方IC提供）

卡爾拉格斐（右）與身著新娘妝的蘇丹模特Adut Akech，拉起Hudson和Jameson Kroenig兄弟檔小手，一同為大秀謝幕。（東方IC提供）

星二代議題持續發酵，甚至蔓延至2018巴黎秋冬高訂秀場，木村拓哉15歲愛女木村光希，即以一襲藍白斜紋軟呢洋裝現身CHANEL香奈兒大秀，展現遺傳自明星爸媽的優秀基因。今年5月才登上時尚雜誌封面的她，此次選擇與母親工藤靜香同行，亮相的首場大秀即一鳴驚人，氣勢私毫不遜色於在場的品牌大使團，時尚前勢看漲。

而強尼戴普之女莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp），則與同為品牌大使的星媽凡妮莎帕哈迪（Vanessa Paradis ）一同出席，並雙雙選穿出自品牌2019渡假系列之裝束，展現如姊妹般的親密母女情。席間蘿絲戴普除和包括「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）等友人開心互動外，更熱情擁抱歡迎最新加入品牌大使陣容的西班牙女星潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）。

觀賞大秀前排璀璨星光之餘，伸展台上也藏著兩個可愛的熟悉面孔。曾為卡爾拉格斐御用男模的Brad Kroenig，這次帶著兩個兒子Hudson和Jameson共同現身布景前，依照慣例，老佛爺更在謝幕時牽起Hudson小手，似乎也象徵了時尚新世代的傳承意涵。

(中時 )