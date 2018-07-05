星二代時尚PK秀 木村拓哉15歲愛女大勝

木村光希（左）身著CHANEL 2018春夏高訂洋裝搭配白色馬汀鞋，洋溢年輕氣息。（CHANEL提供）

友善列印
中時
身為大使團一員的莉莉蘿絲戴普，選穿2019渡假系列圓點裙裝出席品牌高訂大秀。（CHANEL提供）
莉莉蘿絲戴普（中）和母親凡妮莎帕哈迪（左）及女星潘妮洛普克魯茲於大秀中開心合影。（東方IC提供）
卡爾拉格斐（右）與身著新娘妝的蘇丹模特Adut Akech，拉起Hudson和Jameson Kroenig兄弟檔小手，一同為大秀謝幕。（東方IC提供）

星二代議題持續發酵，甚至蔓延至2018巴黎秋冬高訂秀場，木村拓哉15歲愛女木村光希，即以一襲藍白斜紋軟呢洋裝現身CHANEL香奈兒大秀，展現遺傳自明星爸媽的優秀基因。今年5月才登上時尚雜誌封面的她，此次選擇與母親工藤靜香同行，亮相的首場大秀即一鳴驚人，氣勢私毫不遜色於在場的品牌大使團，時尚前勢看漲。

而強尼戴普之女莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp），則與同為品牌大使的星媽凡妮莎帕哈迪（Vanessa Paradis ）一同出席，並雙雙選穿出自品牌2019渡假系列之裝束，展現如姊妹般的親密母女情。席間蘿絲戴普除和包括「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）等友人開心互動外，更熱情擁抱歡迎最新加入品牌大使陣容的西班牙女星潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）。

觀賞大秀前排璀璨星光之餘，伸展台上也藏著兩個可愛的熟悉面孔。曾為卡爾拉格斐御用男模的Brad Kroenig，這次帶著兩個兒子Hudson和Jameson共同現身布景前，依照慣例，老佛爺更在謝幕時牽起Hudson小手，似乎也象徵了時尚新世代的傳承意涵。

(中時 )

大S撒嬌黏人日常曝光！汪小菲暖…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。