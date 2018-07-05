小朋友過暑假！三創親子影展免費看 樂園優惠多

2018年07月05日 03:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

小朋友放暑假了，別老窩在家裡上網、打電動！今年暑假很精彩，來「三創親子影展」看免費電影！欣賞奪下東京動畫大獎最佳長片的動畫《幸福路上》穿梭台灣80年代至今的各種時代記憶、從親子片《生生》看長者與孩子們間羈絆與互動，還有繪本故事時間一同進入綺麗繽紛的幻想世界！另宜蘭童玩節開展玩水趣、台北市立兒童樂園也與鄰近的天文館、科學教育館7月起推出暑期聯合套票！小朋友趁著暑假不妨出去走走，眼界大開、體驗更豐富多元的人生！

《幸福路上》女主角小琪出生自幸福路，對未來充滿夢想！而這部動畫也今年奪下東京動畫大獎最佳長片。（傳影互動提供）

三年前，北市北投區大屯國小一名陳姓男童，看完電影《老鷹想飛》預告片後哭了，為呼籲社會大眾愛護老鷹，並延長該片上映時間，男童寫信給鴻海董事長郭台銘請他伸出援手，於是永齡教育基金會買下該片公播權，並在三創播出。這也是「三創親子影展」的緣起，在每年暑假由專業策展人選片，提供優質影片免費供親子欣賞。

今年是「三創親子影展」的第三屆，將再度攜手鴻海及永齡教育基金會一同舉辦，並即將在8月17至26日登場，今年影展以「一起來玩吧！」為主題，邀請也是媽媽的陳俊蓉擔任策展人為親子選片，三創也希望大小朋友利用暑假期間一同到三創免費看電影，配合親子同樂的「陪伴」主題。

生生導演安邦與小演員至璿分享生生拍攝的精彩故事讓現場貴賓們都感動不已。（三創提供）

在4日舉辦的記者會上，開幕片《生生》的導演安邦與男主角吳至璿也配合影展主題攜手出席宣傳，安邦表示，《生生》描述老人與孩子之間的陪伴故事，希望大朋友小朋友在看過電影後，都能更珍惜身邊的家人，而男主角吳至璿繼去年主演的《一直騎呀一直騎》後再度參加三創親子影展，期許自己以後每年都能有作品來這裡參加，陪伴親子影展一起長大！

今年三創親子影展嚴選了22部參展影片和3個繪本故事時間，讓大小朋友除了有好看電影，還可以藉由繪本故事來一起同樂，而今年三創親子影展還首次與台灣國際兒童影展和高雄市電影館合作，邀請多部海外短片來台放映，映後除了有老師導讀之外，有些節目還會配合故事內容帶領觀眾一起進行親子律動，讓大家一同感受不同於戲院放映電影的影像魔力！今年三創親子影展活動一律採線上預約報名，免費入場的方式參加，只要預約並到場觀賞電影，就有機會抽中各項好禮！

2018年童玩節有「飛魚海盜船」等水域設施，堪稱是園區的亮點。（本報系 記者 李忠一攝）

除能免費看電影外，宜蘭童玩節也將在這週六（7月7日）開幕！今年園區有高9公尺、長50公尺的「飛魚海盜船」滑道，還有高逾4公尺的「HiBike」讓小朋開心玩水趣；位在士林的兒童新樂園也與鄰近的天文館、科學教育館7月起推出暑期聯合套票；在華山、松菸文創園區暑假也有各式藝文展覽！小朋友別老窩在家裡，趁著暑假來看免費電影、和大自然多接觸，多看看這美麗的世界，為自己增添美好回憶！

(中時電子報)