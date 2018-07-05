刨冰不一樣！啤酒入味荔枝、芒果 微醺又消暑

2018年07月05日 04:15 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

當刨冰遇上啤酒會擦出什麼樣的火花呢！楊貴妃最愛的荔枝、香氣四溢的芒果，搭配微苦、香氣濃郁的啤酒糖漿，繽紛色彩、濃郁香氣這是一碗成熟大人味的特色刨冰！不僅消暑美味，顏質也高，在景觀大樓一邊品嚐特色刨冰，一邊欣賞美景，微醺又消暑。

全球暖化，今年台灣屢屢飆出36以上高溫，酷暑難熬，許多人喜歡吃冰消暑！不過刨冰也能變出不一樣！雙北最高的花園景觀餐廳的「Asia 49亞洲料理及酒廊」為迎接暑假，該廳即日起至8月31日推出「酷夏冰紛樂」，由新任吧檯經理Mars設計出啤酒糖漿刨冰和消費者可自選風味的冰沙雞尾酒，微醺大人味，消暑又陶然。

由Mars研發的「啤酒愛刨冰以自製的「百威桂花蜂蜜糖漿」和「健力士巧克力糖漿」，前者採用啤酒之王─百威，以其優雅的麥芽香氣與桂花、蜂蜜搭配，後者健力士醇黑生啤酒則有重火烘焙的醇厚麥香，能與巧克力醬和烏龍茶糖漿完美交融；二款啤酒糖漿讓客人擇一選用取代糖水，澆淋在加了波羅蜜、亞達子、糖漬荔枝、椰汁西米露、芋頭、紅豆、紫米的超豐盛南洋刨冰上，吃來芳香四射，饒富趣味！

Asia 49冰沙雞尾酒-左為冰沙戴克瑞&右為冰沙瑪格麗特。（Mega 50提供）

Mars的另一消暑提案則是「冰沙雞尾酒」，經典的戴克瑞(Daiquiri)、瑪格麗特(Margarita)調妥後，再加冰打成「冰沙戴克瑞」和「冰沙瑪格麗特」，清爽的風味非常適合夏天享用， Mars另備10種亞洲風味素材，包含台灣的包種茶、洛神花、盛產的香蕉，日韓的柚子醬、梨子酒，泰國的椰子水、香茅、香蘭葉，以及星馬的美祿巧克力、咖椰醬，讓客人先選出喜愛的一款冰沙雞尾酒，再加選額外的風味，即可製成一杯專屬的冰沙特調。

Asia 49冰沙雞尾酒特調-左為瑪格麗特加洛神花與包種茶&右為戴克瑞加柚子醬和香蘭葉。（Mega 50提供）

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(中時電子報)