「手塚治虫書店」進駐東區暑假！原子小金剛相陪伴打卡

手塚治虫參展商品。（誠品提供）

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中時電子報
／整理報導

今年暑假酷熱難熬，台灣屢屢飆出36度以上高溫，在家開冷氣不免也浪費錢，來東區走走吧！24小時不打烊的誠品敦南店在今夏洋溢著濃濃「卡漫味」，推出暑假限定的「手塚治虫書店」！

《我是漫畫家：「漫畫之神」手塚治虫唯一親筆自傳》附贈雙面書衣海報。（誠品提供）

擁有醫生、醫學博士、漫畫家、動畫家…等專業身分被世人譽為「日本漫畫之父」！其筆下的《火之鳥》、《三眼神童》、《多羅羅》等多項作品超越生死、揭露人性獲得許多人喜愛。至今手塚所創造的原子小金剛、怪醫黑傑克仍是經典的經典！

敦南誠品此次推出的「手塚治虫書店」中有放大200倍的原子小金剛、怪醫黑傑克等六部巨型經典作品，7/13起在敦南書店二樓登場，邀請讀者進入誠品獨家的「手塚治虫書店」，一覽日本漫畫之神手塚治虫生誕90週年紀念的精彩：三種尺寸的漫畫陳列及全球獨家特色商品、近200張手塚漫畫作品分鏡圖令人嘆為觀止。

手塚治虫率先成功融入電影分鏡及聲音語彙、讓漫畫開始「說故事」，從此成為漫畫界的主流形式。誠品書店此次策畫的內容包括六大經典作品森林大帝、原子小金剛、緞帶騎士、火之鳥、怪醫黑傑克及三眼神童，也特別介紹「手塚流」工作術帶讀者看手塚為漫畫開創的新技術，是如何帶動讀者視線、牽引興趣、激起無限想像力，成為製作超過700部作品的高產量作家。

《我是漫畫家：「漫畫之神」手塚治虫唯一親筆自傳》封面（左）、手塚治虫長子手塚眞將於7月14日親自來台舉辦講座（右）。（誠品提供）

誠品書店也在7/14（六）邀請手塚治虫的長子手塚眞來台舉辦講座，分享他從小看到大的漫畫之神如何創作故事，以及手塚治虫之於漫畫的時代意義。

營業至凌晨的「深夜食堂」城市小廚快餐車即日起於誠品敦南一樓登場。（誠品提供）

看完了手塚治虫，再到B2的敦南誠品音樂館走走。首次舉辦的售票型的Live House活動，以「青春‧夜部曲」為主軸。另迎接暑假推出的「深夜食堂」城市小廚快餐車即日起於誠品敦南一樓登場！每週五從晚間八點半、週六從下午一點營業至凌晨，週週推出手作甜點、自烘咖啡、歐陸小酒館料理、創意小吃等超人氣美食。

(中時電子報)

誠品敦南音樂館首次變身live house，每週五晚間十點邀請特色獨立樂團演出。（誠品提供）
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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