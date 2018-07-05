7／5三大報頭條要聞

2018年07月05日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●立委張麗善4日上午帶著種鳳梨農民北上抗議政府，沒想到，到了下午，其胞兄、前雲林縣長張榮味，所涉及的林內鄉焚化廠索賄3000萬元案，官司在纏訟14年終告定讞。最高法院駁回張榮味上訴，維持更四審判決，依貪汙罪判刑8年。檢方立即啟動防逃機制，確保張能順利發監服刑。

●陸美貿易戰打得沸沸揚揚，加上華盛頓全球點火，大陸正不斷在國際間拉攏盟友共同反制美國，而同樣身為川普政府貿易戰受害者的歐盟，成為大陸首要拉攏對象。大陸外交部昨日語帶玄機稱，陸歐雙方都贊同要「共同維護以規則為基礎的多邊貿易體系」，似乎也間接證實雙方聯手抗美有譜。

●台北捷運淡水信義線上演驚魂記！4日上午一輛開往象山站列車，9時4分從大安森林公園開往大安站途中，車廂內突然發生騷動，驚慌失措的旅客不斷往後方車廂暴衝，不知情民眾以為鄭捷殺人事件再現，700名乘客紛紛倉皇逃命，車廂內遺落一堆鞋子、甚至手機，如同《屍速列車》情節在北捷上演，最後追查元凶竟是隻10公分不到的小老鼠，釀成離譜的屍「鼠」列車。

●台電4日凌晨摸黑將首批核四廠的80束燃料棒運往基隆港西19碼頭，並將裝有燃料棒的貨櫃吊掛至貨櫃輪上，預定今天凌晨1時出航，載往美國原廠異地保存，裝載現場有台電、原能會人員監控，警消單位在旁戒護，氣氛詭譎，貨輪一旦啟航出港，意味著核四確定走入歷史。

◎旺報

●台灣年金改革的大刀7月1日正式揮出，軍公教族群的退休俸被大砍，大陸見縫拉攏，有智庫正在研擬如何填補軍公教年金改革的損失，並初步算出一年大約要花100億台幣，不過要接受這項「福利」，必須像台灣學生領大陸獎學金一樣，要簽署擁護一中原則的同意書。學者認為，這要具體操作起來並非易事，但可看出大陸更細膩地在思考「購買統一」或「武力統一」成本孰高孰低，「手」也越來越能伸進台灣。

●年金改革上路，大學教授成為重點受災戶，退休金降幅達三成多，讓台灣資深或退休教授們掀起「赴陸探詢學術第二春」的熱潮，大陸也敞開大門歡迎，甚至有些內陸省市，願意為具有教育行政經驗的台灣教授團隊，設立新學校，邀請他們到當地辦學；針對國營企業退休人員，大陸也有意借重台灣「公私協力」的經驗，開放他們參與低政治性或軟性議題的公共治理。

●針對行政院長賴清德日前不用「中國」，改口稱歡迎「大陸」觀光客來台旅遊，有大陸涉台學者認為，無論賴之前是否說過自己是務實台獨工作者，只要願意正面看待，即使是表面轉變，也應予鼓勵。不過賴的台獨意識非常頑固，這更多可能是選前政治語言，大陸對他不抱特別期待。立區塊鏈產業的創新育成基地，獲得新北市長朱立倫的支持。

●世界盃16強賽，日本隊雖遭比利時在最後1分鐘逆轉淘汰，但卻為日本足球在世界盃上贏得尊重，值得關注的是，日本先發11人中有10人都在歐洲聯賽留洋，在23人大名單中也有多達15人在歐洲主流聯賽效力，日本目前有305名球員在歐洲各級別聯賽效力，40餘人已能站穩一線球隊，另外南韓隊的孫興慜也是旅歐好手，反觀中國足球的留洋人數和素質，與這兩位鄰居相比，卻仍在起步階段。

◎工商時報

●貿易戰正面開火倒數，股匯市量縮反彈。台股昨（4）日成交金額驟降至1,219.62億元，較前日縮水近三成，終場在台積電小漲1.5元力挺下，指數微升6.15點，以10,721.87點作收。匯市總成交量亦縮小至9.42億美元，較前一營業日的17.84億美元幾近腰斬，終場新台幣收在30.501元，單日升值8.5分。

●中美貿易爭端是否將變成全面戰火，中美兩國似乎都已經做好了準備，6日將是最關鍵的一天。美方一旦啟動對價值500億美元的中國進口商品課徵25％高額關稅的行動，中國將強力反制，以牙還牙祭以報復措施。不過，中國四大部委昨日重申不畏戰之外，也罕見地出面澄清，不會因為中美「時差」問題，而早於美方開出報復的第一槍。

●在中美貿易戰即將正面交鋒前夕，香港經濟日報昨（4）日援引中國著名「大V」曹山石在其微信公眾號曝光華為內部郵件內容，郵件顯示中國電訊設備巨頭華為總裁任正非今年5月15日、6月4日至13日，曾在部分座談會上發表談話，內容觸及中美貿易矛盾。任正非坦言，中國與美國的實力差距，在未來50至60年也不能消除。但他認為，中美貿易戰是打不起來的，「因為中國有13億人的消費做武器」。

●《金融時報》報導，為避免汽車關稅觸發全面貿易戰，歐盟正考慮串聯日韓等主要汽車出口大國，與美國展開降低汽車關稅的多邊談判。德國總理梅克爾周三強調，歐盟會竭盡全力避免與美國爆發貿易大戰，不過她也呼籲美國政府也必須付出努力。

(中時電子報)