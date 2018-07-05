驚！全球每年浪費13億噸糧食！蔬果格外品也能添美味

2018年07月05日 05:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

聯合國指出，全球每年浪費13億噸糧食，卻有8億多人挨餓！其實愛護地球、生態的方法有很多，糧食別浪費，就從身邊做起！看起來不怎麼樣的「蔬果格外品」其實只是賣相不好，內容物都是很營養的！

新北市政府農業局為減少產地蔬果浪費，推動「惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用「蔬果格外品」，讓健康、營養的好蔬果不因外觀不符合市場規範而被浪費。位於新店的「原粹蔬食作」自從加入計畫後，不但經常性使用胡蘿蔔格外品作為店內各種料理的食材，也向農友買進各種蔬果格外品在店內展售。他們更在每月最後一個週六於店內舉辦「小農職人市集」，讓民眾有機會與農友面對面接觸。

原粹蔬食作創辦人柯詩語與簡鉉堼原來在同一家餐飲公司工作，熱愛美食的兩人有感於平常吃進太多加工品及化學改良品，希望在生活上能享有健康飲食，加上簡鉉堼具有烘焙師經驗，又熱衷利用各種食材創作新料理，便一起創辦以「粹取每一種新鮮食材原味來料理」為理念的原粹蔬食作。兩人以不傷害動物、每天都有健康飲食為初衷，發揮創意調製別具特色的蔬食料理與甜點，顛覆消費者對傳統素食的刻板印象，讓更多人愛上蔬食。

他們堅持以新鮮蔬果入菜，並積極與推崇自然友善或有機農法的農友接觸，透過餐廳料理與小農市集，將更多好食材帶給顧客。柯詩語表示，在惜食作為上，原粹蔬食作不僅使用格外品入菜，餐點設計也以八分飽為原則，讓顧客不但可以品嚐到食材美味，也讓身體更有效率地吸收食物養份，同時避免過量產生廚餘。顧客還可以打包外帶或主動告知調整份量，徹底發揮環保精神！

農業局長李玟表示，雙北市目前有31家「惜食分享餐廳」，這些經營者對於惜食都有獨到的理念，除了使用格外品入菜，選用當令在地的蔬果、購買有機或友善的作物、鼓勵民眾「空盤」或打包，其實都是惜食精神的體現，民眾也可以學習這些餐廳的作為，落實在生活中，一起來愛地球。

(中時電子報)