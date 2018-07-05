口技X音樂X戲劇！《蛇郎君》奇幻登華山

2018年07月05日 05:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

《美女與野獸》故事藉由好萊塢電影風靡全球，殊不知其實台灣傳統故事也有類似情節，同樣都是美女與野獸，然台灣傳統民俗故事更增添奇幻與人情色彩！今夏來華山文創看好戲！由口技表演者錢君銜創立的「大錢口技實驗室」，今年度獲選為「2018華山親子表藝節」演出團隊之一，在今年8/4、8/5帶來融合口技、音樂與戲劇的奇幻作品－妖怪台灣《蛇郎君》，帶領大小朋友召喚即將消失的傳說。

團長錢君銜（大錢）表示，2016年底演出文學改編作品《幻之港》，認識了原著小說家何敬堯，被其研究妖怪的熱情所打動。事實上，台灣傳統文化雖然喜談鬼神，卻沒有妖怪文化。除了較常聽見的虎姑婆、魔神仔等，大眾熟知的台灣妖怪屈指可數。

然而，台灣並不是沒有妖怪，只是不被正統的歷史學、民俗學者重視。何敬堯老師花了五年，鑽研數百本台灣文獻，抓到了逾兩百種的妖怪，出版《妖怪台灣》一書。原來，台灣也是有自己的妖怪文化！

錢君銜今年並受邀至《妖怪鳴歌錄Formosa》新書發表會上，為民眾帶來小段口技演出，主題正好是蛇郎君故事。受到何敬堯老師啟發：「妖怪是一種有趣的、新的形象，任何人都可以戴上妖怪的面具，去講述自己的想法」、「我認為要用當代視角重新思考這些不可思議的現象，才會讓妖怪擁有嶄新的生命力」因此決定以自己所擅長的口技劇場，為大小朋友演繹心中的妖怪故事。

選擇蛇郎君故事，是因為何敬堯老師說這個故事和《美女與野獸》很像。都是偷摘花的老人，必須把女兒嫁給野獸。「我記得美女與野獸，但不曉得蛇郎君」錢君銜說，初期還去街訪路人，結果發現99%以上的人都只知道美女與野獸，沒人知道蛇郎君。「從那時候開始，我從原先只是好玩想做這個故事，忽然變得有一點使命感。宣傳標語說，『召喚即將消失的傳說』，

本次邀請到第十七屆台北文學獎舞台劇劇本首獎得主「李憶銖」，為本劇之編劇及導演；以及跨界音樂創作者「日京江羽人」，以音樂結合戲劇的互動演出，讓風格化吉他、電子採樣器，挑戰大小朋友的感官接收器。本作品彈性建議八歲以上之大小觀眾入場，歡迎一起來感受妖怪文化與表演藝術結合後的變化無窮。

(中時電子報)