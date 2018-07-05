頂級保養la prairie 推首款魚子精萃智慧粉底

2018年07月05日 07:09 中時 吳娮翎

la prairie魚子精萃智慧粉底形象圖。（la prairie提供）

瑞士頂級奢華保養la prairie，1987年魚子美顏系列誕生以來，不斷創新保養科技，締造無數美麗奇蹟。全新魚子精萃 · 智慧粉底SPF25/PA+++以革命性尖端科技，首度將深海最珍稀的生命之源「微分子魚子精萃」注入底妝，完美調和保養與彩妝。

30年來以奢華魚子保養科技舉世聞名，不僅建構了魚子緊緻保養的傳奇殿堂，更掀起全球奢華保養熱潮。2018年，la prairie推出結合魚子精萃與保養的創新智慧粉底，蘊含「la prairie獨家植物萃取精華」，透過突破性生物科技研究，使肌膚重現青春生命能量，再從水溶性魚子濃縮精萃中注入「微分子魚子精萃」，協同「魚子萃取精華」，使肌膚緊緻拉提，減少細紋及皺紋，最後添加「植物胺基酸包覆潤色粉體」，為肌膚持續鎖水保濕，即使在炎熱盛夏也能長效持妝。

為展現「魚子精萃 · 智慧粉底SPF25/PA+++」 的頂級工藝，la prairie與英國藝術家Nick Veasey跨界合作，以X光攝影展露魚子精萃 · 智慧粉底SPF25/PA+++內生的優雅，突顯粉盒精巧無比的奢華美學。

(中時 )