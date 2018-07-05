韓妝雪花秀用桃花源記當靈感 打造仙境彩妝

2018年07月05日 07:08 中時 吳娮翎

Sulwhasoo雪花秀桃源仙境限量系列無暇光感氣粉霜，1980 元。（雪花秀提供）

Sulwhasoo雪花秀桃源仙境限量系列限量蜜粉頰彩盤，2580元。（雪花秀提供）

韓國頂級美妝雪花秀2015年起，攜手韓國藝術家，結合藝術與美妝，陸續推出2015年牡丹限量系列、2016年莊周夢蝶限量系列，以及2017年比翼雙飛限量系列，吸引許多美妝迷收藏。今年，雪花秀於七夕情人節前夕，邀請以融合傳統庶民繪畫與當代風格聞名的韓國現代藝術家Hana Seo，以陶淵明作品《桃花源記》、韓國文化中代表幸福的粉紅桃林為靈感，推出雪花秀桃源仙境限量系列，描繪恬靜平和的烏托邦，傳達幸福祝福。

雪花秀桃源仙境限量系列外盒包裝運用水墨插畫風格，以第一人稱視角，描繪怡然自得的世外桃源。彷彿置身桃林之中，一株株結實累累的桃樹盡在眼前，在雲霧繚繞的山林間綻放生意。粉色蜜桃與灼灼桃花，映襯著盎然綠葉與若隱若現的金色桃葉，鳥語花香宛若人間仙境，感受愉悅寧靜的幸福時刻。打開外盒包裝，彷彿走到了桃花樹下，精巧的粉色粉盒搭配玫瑰金邊綴飾，運用細膩繁複的琺瑯工藝，加以霧面與亮面的對比，營造立體層次，栩栩如生的桃花與蜜桃躍然眼前。

雪花秀桃源仙境限量系列囊括雪花秀明星底妝商品：完美瓷肌氣墊粉霜、無瑕光感氣墊粉霜，更首次推出限量蜜粉頰彩盤，打造韓妞的透亮紅潤美肌。雪花秀也同步推出經典商品肌本潤唇膏全新色選，包含韓妞潮流唇色NO9甜美橙橘、顯白色選NO11嫣紅朱唇，以及百搭珊瑚色NO12知性珊瑚。搭配雪花秀首度推出的完美柔色塑型眉筆，打造浪漫七夕桃花妝。

完美瓷肌氣墊粉霜 桃源仙境限量版 SPF 50+/ PA+++，韓國熱銷超過20萬個，上市1個月即銷售一空，7月20日至8月31日止，單筆消費滿3600元，須含任一限量氣墊粉霜商品，即可獲得限量版桃源仙境粉撲組1組，限量450組。

限量蜜粉頰彩盤，一盤擁有腮紅、修容與打亮，運用適合亞洲女性肌膚、韓國潮流色選蜜桃色，結合雪花秀獨有的「光燦珠光粉末」，細緻粉體輕輕一刷，雙頰綻放蜜桃般的自然粉嫩。獨特柔軟的斜角刷，輕鬆乘載最細微的粉體，輕柔地打造立體妝容，全台限量160個。

雪花秀肌本潤唇膏蘊含「山茶花複合精華」，在唇肌形成水油雙層屏障，全天候鎖水潤澤。添加具有高抗氧化力的「梅花精萃」，雙唇恢復健康紅潤，宛如綻放的粉嫩花瓣。富含「杏桃仁油」與獨家「彈力精華」，撫平唇紋，雙唇更加澎潤立體。由內而外，在雙唇塗上肌本潤唇膏，撫平唇紋，雙唇更加柔嫩平滑。也可以將肌本潤唇膏輕點在雙唇內側，打造自然唇色。全新色選NO9甜美橙橘、NO11嫣紅朱唇、NO12知性珊瑚，打造韓系潮流唇妝。

完美柔色塑型眉筆，蘊含天然保濕油脂，筆觸輕柔、線條自然圓潤。極細緻粉體、質地軟硬適中，搭配特殊扁平斜角的筆頭設計，均勻著色、不結塊，不論是勾勒粗眉、創造精緻細眉或描繪毛流感，都可以輕鬆打造自然立體眉型。

(中時 )