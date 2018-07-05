複合品牌ART HAUS 引進頂級香氛

Nasomatto新款形象圖。（ART HAUS提供）

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Nudiflorum Nasomatto香氛。（ART HAUS提供）

複合式高端精品ART HAUS，重視與文化藝術的內在聯繫，融合當代與經典、東方與西方、藝術與時尚、家居生活與文化美學，詮釋新精品的低調文雅風格，今再引進Nudiflorum香氛。

Nasomatto於2007由Alessandro Gualtieri成立，他在這幾年的工作中，為VALENTINO、Versace、 Helmut Lang等品牌創造獨特香水的Alessandro Gualtieri，他因為創作總是勇敢，以自己不尋常方式來到這個領域。為了打破過去，充分表達自己，Alessandro羅感受到了獨立自主，推出自我品牌的衝動。「Nasomatto」這個名字的意思是“瘋狂的鼻子”。希望通過這個香水喚起精神力量，尤其對於兩性之間。

香水經歷長時間的調製和研發過程，其瓶子設計也是非常吸引人，Nasomatto的這些香水瓶設計延續一貫的風格，搭配實木的香水瓶蓋，其中各有含意。其中Black Afgano一推出廣受歡迎，主打就是能召喚幸福大麻草味，有人說覺得像是新鮮的木柴或是香菸在空氣中燃燒的二氧化碳，也有人說是綜合了香草和廣藿香，更有人覺得這一切的迷幻感受，每個人嗅覺感知不同，值得細細玩味。

此款香水意境，提供了無與倫比的意境和無限的寧靜。它是在純粹的親密感之下創造出來的。層層剝離、呼吸、慢慢地該香氣脫下外衣顯示它的裸膚、並揭示它裸露的真相。這款香水通過對最親密形式的渴望提供額外的溫暖和庇護。邀請你去感受消除距離的深度，由朦朧直覺驅使揭示無可爭辯的和無法逃避的現實。 Nudiflorum是我們身體最神聖的部位被人觸動的表白。自然、原始而感性的，會混合植物品種以及花香調和皮革味創造了一個感性的場域。

(中時 )

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