旺代進軍台中烘焙咖啡展 推出超級優惠回饋消費者

比利時ECLIPSE雙耳湯鍋24CM 6.6L紫色。（旺代提供）

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KENWOOD 手持攪拌機HM620商品圖。（旺代提供）
LOTUS樂德鍋新頂級平底鍋24CM。（旺代提供）

看準中部餐飲烘焙潛力，旺代企業參展台中烘焙咖啡展，設攤面積近55坪，為現場展位最大的廠商，彩色不沾鍋、不鏽鋼鍋、烘焙烤模、餐具配件一應俱全。

「旺代企業」偕知名歐洲廚房家電代理「各界貿易」參展「2018 台中國際茶、咖啡暨烘焙展」，攤位號碼632，7月6日至9日於臺中國際展覽館 (台中市烏日區中山路三段1號)，聯合展出8大品牌。8大品牌包括，比利時鍋具BergHOFF、荷蘭環保桶Brabantia、日本餐瓷Noritake、德國水晶Nachtmann、LOTUS樂德鍋、LOTUS水晶以及義大利DeLonghi咖啡機、英國KENWOOD攪拌機，展覽現場推出多款百元商品，烤模、揉麵墊等烘焙商品。

單筆消費滿5000享65折，部分商品3折起，要讓大台中民眾輕鬆買到高品質、高品味的家用精品。LOTUS樂德鍋新頂級平底鍋24公分，特價1480元，限量100組；比利時BergHOFF雙耳24公分湯鍋亮麗時尚，是展場搶手貨，特價1290元。 日本皇室御用瓷器Noritake祭出多款3到5折零碼商品，來自德國百年大廠Nachtmann水晶品牌，，推出巴莎諾瓦沙拉碗，原價1400元，特價5折。

代理英國KENWOOD攪拌機的各界貿易，HM620手持攪拌機，輕巧方便好收納，輕鬆製作蛋糕好幫手，原價3800元，展場優惠價2490元。

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