馬英九再選總統？核四封存的歷史已不可逆轉

2018年07月05日 08:27 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

4日清晨，台電將核四廠燃料棒分批運返美國，歷經26年動工興建、停建、封存等波折，花費近三千億元的核四重啟無望，確定走入歷史。執政的民進黨說，封存核四，是前總統馬英九任內的決定，馬英九則批，將核四燃料棒運回美國，是一個錯誤的決定。對比近來外界呼籲馬英九2020再出馬選總統的聲音，有學者便指出，馬英九有好到值得再給他一次機會嗎？除非他能推翻過去的馬英九。

行政院長賴清德1日深夜在臉書貼文，強調推動非核家園是一個穩健漸進的歷程。2011年日本福島核災後，前總統馬英九就宣布，確認核一、核二、核三不延役；2013年時，立法院朝野協商取得共識，核四不再增加預算也不放燃料棒；2014年4月，前行政院長江宜樺更宣布，核四安檢後封存。可見這是跨越不同政黨執政，所共同形成的決策。

政論平台「草根影響力新視野」指出，馬英九執政期間，罵馬變成閱聽票房保證，國民黨在他手上丟掉政權，國會的席次只剩35席，是空前的新低。至今影響社會至鉅的核四封存，大家在檢討也惋惜當時核四為何要封存，執政黨推說當年是馬執政把核四封存，馬執政後期跛腳很嚴重，無能、失能的窘況讓人不忍卒睹，林義雄絕食加上民進黨與反核人士的鼓譟，推波助瀾，核四就這樣封存了，服貿也擱置了，課綱也妥協了。

評論指出，今天民進黨配合反核人士急著把燃料棒送出國，讓核四再啟，完全斷了念，馬英九說這是錯誤的決定。回首2014年林義雄發動無限期絕食活動，馬政府就宣布核四封存，遂了民進黨的意，等同帶領全民向林義雄及背後的民進黨神主牌繳械。今天燃料棒送出固然是錯誤的決定，但這是果，馬英九當年輕率的封存核四，是因，所以現在民進黨把責任推向馬英九，其來有自。

論者問馬英九，你後悔核四封存的決定嗎？如果你想再選總統，你有太多要推翻過去的你，才能證明你不是無能。

(中時電子報)