賴清德歡迎陸客？孫大千：這話能信 母豬都會爬樹

六合夜市曾經每晚6點到10點滿滿都是人，且其中8成是陸客。（本報資料照片）

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中時電子報

近年陸客來台人數大幅銳減，衝擊國內觀光收益，行政院長賴清德日前向陸客喊話，表示不管是團客或自由行，政府都非常歡迎大陸觀光客來台灣旅遊。對此，前國民黨立委孫大千今（5）日質疑，蔡政府立場忽硬忽軟，態度忽冷忽熱，距離忽遠忽近，他們講的話如果可以相信，母豬都可以爬樹了！

依據觀光局「106年來台旅客消費及動向調查」顯示，去（2017）年觀光外匯收入為3748億元新台幣，是4年來首度跌破4,000億元大關；有旅遊業者表示，陸客大減，整體觀光收入下跌是正常結果。

孫大千今在臉書發文指出，賴清德院長一方面承認自己是一個「誠實的台獨」，另一方面又可以向陸客喊話，「我們非常歡迎中國大陸的觀光客來台旅遊。」他反諷，民進黨的政治人物真的把「政治厚黑學」發揮得淋漓盡致，認真扮演著「看起來很真誠」的說謊者的角色。

孫大千質疑，如果你是中國大陸，你會相信蔡政府的談話嗎？立場忽硬忽軟，態度忽冷忽熱，距離忽遠忽近。比如說，蔡英文總統才向世界各國呼籲共同制約中國大陸的擴張，緊接著居然表達願意在不預設前提的情況下，舉行「蔡習會」。

以及陸委會主委陳明通以「製造假新聞」拒絕陸媒記者駐台申請，竟然還能雲淡風輕地說，「現在只是暫時讓它冷卻下來一段時間，冷卻下來後再來申請，再來考慮。」

綜合多項跡像，孫大千說，蔡政府官員講的話如果可以相信，母豬都可以爬樹了！不是嗎？

(中時電子報)

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