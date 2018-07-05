故宮天安門景山 北京擬將「中軸線」申請世界遺產

北京擬將「中軸線」申請世界遺產，其中包含故宮、天安門和景山等多個景點。（圖/中新社）

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中時電子報

據香港01新聞網報導，近年來大量申請世界遺產清單（World Heritage）的中國大陸，在先前貴州梵淨山入選後，北京市文物局局長舒小峰日前又宣布，要將著名的「北京中軸線」保留，並挑戰在2035年之前登錄清單。這條中軸線共包含了14個大小景點，包含北京故宮、天安門廣場和景山等地。

所謂「北京中軸線」，是指自元大都、明清北京城以來，採用棋盤格局的北京城內，東西對稱布局的對稱軸。北京市文物局指出，中軸線分為遺產區和緩衝區兩部分，覆蓋老城約65%的面積，已經確定的14處遺產點包括永定門、先農壇、天壇、正陽門及箭樓、毛主席紀念堂、人民英雄紀念碑、天安門廣場、天安門、社稷壇、太廟、故宮、景山、萬寧橋、鼓樓及鐘樓。

北京擬將「中軸線」申請世界遺產，其中包含故宮、天安門和景山等多個景點。（圖/中新社）

但擁有龐大人口和發展壓力的北京，要如何保護這條「中軸線」，也成為北京市政府傷腦筋的大問題。雖然舒小峰表示，他們將堅持「保護為主、科學管理」的理念，力爭在2030年基本達到申遺要求，但此事事關重大，也讓市委書記蔡奇親自進行訪探4回，不僅給予工作意見，北京也已開始著手申遺工作，目前已分配到未來5年行動計劃和年度工作計劃中，期望2035年以前能成功列名清單。

(中時電子報)

文章來源：北京中軸線將申遺　確定天安門、毛主席紀念堂等14處遺產點

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