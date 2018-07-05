年改海嘯衝擊！單車出租掉5成 業者嘆：怎麼活

年改衝擊自行車出租業者。(圖/本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

年金改革上路，國內多家業者叫苦連天，尤其是觀光旅遊業受到的衝擊甚鉅，其中台中知名觀光景點「東豐鐵馬道」也受到影響，旅客人數銳減一半以上，以往每日能租出200輛單車，如今已經不滿百輛，甚至進入暑假旺季也無法改善，這也讓業者感嘆「生意越來越難做」。

據《中評網》報導，台中的東豐鐵馬道，是台灣最早興建的知名自行車道，以往假日總是滿滿人潮，沿途的石岡大壩、東勢客家文化園區、石岡情人橋、土牛社區等自然生態及景觀建築等，總是旅客來台中必到打卡景點，這龐大人潮也帶動了出租自行車業的商機，沿途約有30家租車行，每逢假日總是一車難求。

不過，出租業者游經理就指出，近兩年的租車人潮開始銳減，少了以往一半以上的人潮，以往平日有遊覽車團客來，假日則是有團客與散客，遊客想租車都還要採預約制才有車子能騎，以她自己的店來看，過去一天平均可出租200輛以上，假日需求更大，現在平日+假日一天若是能出租100輛，就能算得上生意好的了。本來以為暑假可讓生意回暖，但沒想到學生都已經放暑假了，人潮還是沒有出現。且暑假變成旅遊淡季，是這兩年才有的現象。

游經理感嘆表示「生意越來越難做，也導致租車店員工越請越少，以前興盛時，整間店要請10多名員工來應付租出需求，現在整間店500輛單車，只剩他一個員工，最近因為遊客變得更少，所以更不敢調價。

(中時電子報)

文章來源：中評社 原文

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