推廣夜市美食 台中市府將夜市小吃變辦桌

2018年07月05日 09:39 中時 盧金足

「食」力強強滾！台中市政府經濟發展局規劃夜市美食饗宴，將各夜市最具代表性的人氣美食，以傳統辦桌方式完整呈現，昌平、大甲蔣公路場次將於7月16日、8月19日舉辦，桌數有限額滿為止，歡迎民眾踴躍訂桌。

今年度夜市美食饗宴包含中華路夜市、昌平夜市及大甲蔣公路夜市，首場美食饗宴由中華路觀光夜市於6月24日打頭陣，將總價值超過5000元的中華路夜市知名小吃，以傳統辦桌方式用一桌3500元優惠價格回饋民眾，參加民眾反應熱烈。

經發局表示，昌平夜市位於北屯區昌平路一段與北平路四段路口，106年榮獲經濟部核發2星優良市集，推出的菜單包含知名店家耀明海魚、老田香滷味、阿炎魷魚羹、小李海產、太賀日及阿榮三種冰。

大甲蔣公路觀光夜市位於大甲區蔣公路上，106年榮獲「四大觀光夜市2017美食PK」票選為「創意組」與「傳統組」第一名。

菜色內容包含正兄弟豬腳拼盤、特食豐原排骨麵、黑石頭碳烤玉米、鑫壽司、毅醇鮮泡芙、一路發冰品、康家阿媽粉腸、成功號綠豆湯等兼具創意與傳統的人氣排隊美食。

經發局長呂曜志表示，昌平、大甲蔣公路觀光夜市美食饗宴一桌總價值超過5000元，為推廣台中夜市小吃，以一桌3500元優惠價格回饋民眾，其中，昌平夜市場次僅剩5桌額度，請民眾把握機會盡快報名，一起來台中吃美食、逛夜市。

(中時 )