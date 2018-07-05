慶祝獨立242年 美海軍最老護衛艦憲法號今出航

2018年07月05日 09:37 中時電子報 李靖棠

據美國波士頓環球報（Boston globe）報導，美國當地今日（7/4）迎來獨立日（Independence Day），各城市和機關無不舉辦特別活動，慶祝美國獨立242週年。在波士頓港（Boston Harbor）邊，有一艘具有歷史意義、也是美國現役「最老」的護衛艦憲法號（USS Constitution），載滿遊客和工作人員，在21槍響禮遇下，駛出港口以紀念獨立日。

1797年下水服役的憲法號護衛艦，是美國創立之初建造的首批軍艦之一，曾參與美法準戰爭、第一次巴巴里戰爭與1812年美英戰爭（War of 1812）等多場戰役，保護遭受私掠的美國商船，並且立下顯赫戰功，更因為在戰爭中未受到嚴重傷害，被外界暱稱為「老鐵殼」（Old Ironsides）。

美國海軍憲法號護衛艦，於1812年與英軍交戰的繪畫。（圖/美國國家公園管理處）

憲法號曾派駐地中海與太平洋地區，並在1844年進行環球旅行，耗時兩年的時間，先後到訪里約熱內盧、馬達加斯加、莫三比克、辛巴威、蘇門答臘、新加坡、峴港、廣州、馬尼拉、檀香山、馬薩特蘭等港口，最終返回波士頓。於1881年退役，曾因為船體老舊朽壞，美國政府曾考慮要轉作靶艦擊沉，但遭到輿論大力反彈。經過多次籌資募款，1925年進廠全面翻修、1931年重新服役至今。

憲法號上，穿著18、19世紀船長服裝的指揮官，頒發證書給協助出航的美軍水手。（圖/USS Constitution臉書專頁）

聯絡官史庫勒下士（Casey Scoular）表示，為慶祝美國獨立日，今日搭乘憲法號的旅客，一趟約可乘載400多位，可在船上能聽到朗誦版的《獨立宣言》（Declaration of Independence）、體驗當年長槍與火砲填裝與射擊的實況，真實感受當年18世紀的美國生活。

(中時電子報)