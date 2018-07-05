專偷停車場自小客 警佈天羅地網把慣竊逼到排水溝

：莊男見犯案失風逼逃藏身在停車場附近排水溝內，仍逃不過警察追緝。（馮惠宜翻攝）

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莊嫌打破自小客右後方玻璃行竊。（馮惠宜翻攝）
警方也在現場起獲手套一雙、螺絲起子一支等莊男作案工具。（馮惠宜翻攝）

台中市一中商圈日前發生自小客後竅被財務失竊案，轄區台中市警局第二分局育才派出所經被害人報案後，研判此慣犯有地緣關係，鎖定50歲的莊姓竊盜慣犯，日前警方發現莊男平日所使用車輛在停車場附近出沒，當場撞見莊男又再行竊，莊男見犯案失風便奔逃並藏匿至停車場旁排水溝內，仍逃不過警方追緝，莊男也坦承犯行不諱，全案依竊盜罪嫌移送地檢偵辦。

日前台中市警察局第二分局育才派出所接獲民眾報案，稱某一停車場周圍常有一名可疑男子拿著手電筒不斷往車內探照，近期該區零星傳出汽車車窗遭破壞車內財物被竊案件，因犯嫌作案時間短且皆未有人目擊，警方研判犯嫌應是名慣犯且有地緣關係，隨即針對曾於轄區以該手法犯案的特定人物進行調查，並調閱路口監視器過濾鎖定一名莊姓竊盜慣犯，發現莊嫌在大台中地區遊走停車場慣以破砸竊物犯案。

日前埋伏警方發現莊男平日所使用車輛於停車場附近出沒，但人並不在車上，研判人應在附近物色作案目標。果不其然，警方進入停車場查看時，遠遠就發現一名可疑男子持手電筒不斷朝車輛內部探照，且雙手戴著手套持螺絲起子，將該車右後玻璃敲碎，並竊取放置於車內後座黑色皮革包，置入隨身攜帶的白色塑膠袋內，警方立即趨前喝斥並表明身分，莊嫌驚覺犯案失風便徒步狂奔逃逸，警方隨後在停車場旁的排水溝內逮到該名竊嫌。

警方也在現場起獲莊男作案工具：手套一雙、螺絲起子一支、手電筒一支及黑色皮革手提包、個人文件一批、存摺兩本及現金新台幣120元等贓物。

(中時 )

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