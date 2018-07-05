沈嶸切胃甩肉21公斤回春 真正理由竟是為了保命！

2018年07月05日 09:57 中時電子報 吳品瑤

曾代父入獄的沈嶸，如今經營命理事業有成，然當年其實她曾經出道當過藝人，當時身材纖瘦修長，然她2010年生了女兒「恩雅」，體重增加到82公斤瘦不下來，加上投入工作無暇顧及身材，直到去年7月才求助醫生，最後自費動切胃手術才變瘦，整個人回春，但她透露，其實會決心動刀，是為了保命！

沈嶸產後胖到82公斤後一直無法瘦下來，據《蘋果》報導，她前年結婚，另一半高先生一直擔心她的健康，會提醒她少吃垃圾食物，而她是因為考量家族有高血壓、糖尿病病史，當初爸爸、爺爺都是因為後者過世，沈嶸心裡害怕，基於預防，因此決定求助醫生，她透露醫生當時覺得她不到切胃標準，一度建議她胖到120公斤再來做手術，可以補助16萬，但她直呼「我又不是腦筋秀斗」，最後自費30萬以達文西機器手臂做了胃袖狀切除手術，成功擺脫長年困擾的體重問題。

167公分高的沈嶸做完切胃手術後，成功減重成61公斤，身材從2XL縮小成L尺寸，氣色也變好了，整個人像回春了10歲，她說以前能吃一個便當外加雞腿，如今連3分之1個便當都吃不完，排骨也吃一半就飽了，食量變小，但有胃食道逆流的後遺症，如今正使用生酮飲食療法保持體重，但她想再瘦個1、2公斤就好，48歲的她笑呼：「現在這把年紀了，太瘦也不好」，而她身材變苗條後，被誇變得年輕漂亮，還帶旺事業，跟電視購物台合作推出開運商品，形容開賣當下感受到神明加持，僅11分鐘就讓300組商品完售，破了該購物台20年來最快售罄紀錄，還有老顧客因搶不到開運組而打電話去電視台抱怨，最後到她的魔法學校狂消費了40萬元的商品，被沈嶸稱之為「報復性消費」。

(中時電子報)