果然豬隊友！羅智強：林佳龍自吹不成 踢得花媽滿臉豆花

台中市長林佳龍。(資料照片)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

勞動部日前統計，2016六都市民「平均薪資」，台中市六都最低，市長林佳龍挨批後的辯護是：台中市民的「可支配所得」本是六都倒數第二名，如今已經成長到第四名。國民黨籍台北市議員參選人羅智強今指出，從倒數第二進步到倒數第三，是「幹話式的謊話」。羅並打臉林佳龍，從可支配所得來看，林佳龍其實也是大大退步。

羅智強在風傳媒專欄說，根據主計處統計，對比前台中市長胡志強的最後一個任期，台中市人均可支配所得年成長率是5.9%，林佳龍任內卻減少為3.2%。拿「可支配所得」説嘴，不但沒幫林佳龍辯護到，反而大大打了林佳龍自己的臉。

羅智強並指出，林佳龍的幹話式謊言，有另一個「驚奇」的效果，那就是，讓大家赫然發現，原來六都市長最努力的是朱立倫。更重要的是，還打臉吊車尾的陳菊。

他引用中華民國統計資訊網的資料，比較六都市長這一任期「人均可支配所得成長率」，發現最亮眼的是新北市的朱立倫，從2014到2016年，總共成長了11.85%。第二名的台南只有7.61%，林佳龍的台中也只有新北不到一半，更好笑的是，成長率最差的高雄只有1.07%，不到朱立倫的十分之一。林佳龍這降龍掌，一掌把花媽打成大花臉。

羅智強最後幫朱立倫謝謝林佳龍，林佳龍真堪稱民進黨的豬隊友，想幫自己卸責，不但沒卸責到，卻意外捧了朱立倫，更是打得花媽滿臉豆花。

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

賴清德歡迎大陸觀光客來台旅遊　… 張榮味索賄判刑 張嘉郡：見識到…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。