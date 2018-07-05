果然豬隊友！羅智強：林佳龍自吹不成 踢得花媽滿臉豆花

2018年07月05日 09:57 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

勞動部日前統計，2016六都市民「平均薪資」，台中市六都最低，市長林佳龍挨批後的辯護是：台中市民的「可支配所得」本是六都倒數第二名，如今已經成長到第四名。國民黨籍台北市議員參選人羅智強今指出，從倒數第二進步到倒數第三，是「幹話式的謊話」。羅並打臉林佳龍，從可支配所得來看，林佳龍其實也是大大退步。

羅智強在風傳媒專欄說，根據主計處統計，對比前台中市長胡志強的最後一個任期，台中市人均可支配所得年成長率是5.9%，林佳龍任內卻減少為3.2%。拿「可支配所得」説嘴，不但沒幫林佳龍辯護到，反而大大打了林佳龍自己的臉。

羅智強並指出，林佳龍的幹話式謊言，有另一個「驚奇」的效果，那就是，讓大家赫然發現，原來六都市長最努力的是朱立倫。更重要的是，還打臉吊車尾的陳菊。

他引用中華民國統計資訊網的資料，比較六都市長這一任期「人均可支配所得成長率」，發現最亮眼的是新北市的朱立倫，從2014到2016年，總共成長了11.85%。第二名的台南只有7.61%，林佳龍的台中也只有新北不到一半，更好笑的是，成長率最差的高雄只有1.07%，不到朱立倫的十分之一。林佳龍這降龍掌，一掌把花媽打成大花臉。

羅智強最後幫朱立倫謝謝林佳龍，林佳龍真堪稱民進黨的豬隊友，想幫自己卸責，不但沒卸責到，卻意外捧了朱立倫，更是打得花媽滿臉豆花。

(中時電子報)